مرشح ترامب لمنصب السفير الأمريكي في لندن يتعهد بإقناع البريطانيين باستئناف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل

لندن/سما/

تعهّد مرشح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمنصب سفير واشنطن لدى بريطانيا وارن ستيفنز بإقناع لندن باستئناف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل.



وقال ستيفنز خلال جلسة استماع أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي لتثبيت تعيينه في المنصب إن "ما قرأته عن هذا الأمر، أي أن المملكة المتحدة أوقفت بعض شحناتها إلى إسرائيل، هو حتما أمر مثير للقلق".



وأضاف: "سأفعل كل ما بوسعي لتشجيعهم (البريطانيين) على إعادة العمل بتلك التصاريح ومحاولة تزويدهم (الإسرائيليين) بما يحتاجون إليه لمواصلة قتالهم".

وأتى تصريح ستيفنز ردا على سؤال طرحه عليه السناتور الجمهوري ريك سكوت ومفاده أن حزب العمال بزعامة رئيس الوزراء كير ستارمر "يتعامل مع إسرائيل كمشكلة وليس كحل"، مطالبا ستيفنز بالعمل على "تثقيف" المملكة المتحدة بشأن هذه القضية.

وفي سبتمبر الماضي، أعلنت حكومة حزب العمّال تعليق نحو 30 من أصل 350 ترخيصا لتصدير أسلحة إلى إسرائيل، مشيرة إلى خطر أن يتمّ استخدام هذه الأسلحة بما ينتهك القانون الإنساني الدولي في الحرب الإسرائيلية على غزة.

وتعهد ترامب تقديم دعم راسخ لإسرائيل وأمر بتسريع شحنات أسلحة إلى إسرائيل بقيمة نحو 4 مليارات دولار.