استشهاد طفل برصاص الجيش الإسرائيلي شمالي الضفة الغربية (فيديو)

غزة/سما/

استشهد طفل فلسطيني، مساء الأربعاء، وأصيب اخرون برصاص الجيش الإسرائيلي خلال مواجهات شهدتها بلدة “سيلة الحارثية” غرب مدينة جنين، شمالي الضفة الغربية.

وقالت جمعية “الهلال الأحمر” الفلسطيني، في بيان مقتضب إن طواقمها في مدينة جنين “نقلت من سيلة الحارثية، إلى المستشفى إصابتين إحداهما لشاب (18عاما) برصاص حي في اليد، وأخرى لشاب (17عاما) بشظايا رصاص حي في القدم”.

وأضافت أنها “تلقت بلاغا بنقل إصابة خطرة إلى المستشفى بمركبة خاصة” دون مزيد من التفاصيل.

ووفق وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) فإن “قوات الاحتلال اقتحمت بلدة سيلة الحارثية، بعدة مدرعات، وتمركزت على مدخلها ونشرت قواتها في شوارعها، وأطلقت الرصاص الحي تجاه المواطنين، وسط اندلاع مواجهات”.