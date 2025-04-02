اتهامات لشرطة “حماس” بقتل شاب فلسطيني والعائلة تنتقم على الفور

غزة/سما/

أصدرت وزارة الداخلية في غزة، أمس، بياناً استنكرت فيه قتل أحد رجال الشرطة في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة “أثناء القيام بواجبه الوطني في خدمة المواطنين في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها شعبنا بفعل عدوان الاحتلال وحرب الإبادة”.

وأكدت الوزارة، في بيانها، متابعتها لـ ” الجريمة النكراء التي اقترفتها حفنة خارجة عن القانون وعن قيم شعبنا المرابط، بقتل أحد رجال الشرطة ظهر اليوم الثلاثاء”، وأن “الشرطة والأجهزة الأمنية باشرت اتخاذ الإجراءات القانونية بحق مرتكبي جريمة قتل شهيد الواجب الشرطي إبراهيم عوني شلدان”.

وقال البيان إن الشرطة والأجهزة الأمنية شكلت لجنة تحقيق للوقوف على حيثيات الجريمة، وإنها لن تسمح “لأي جهة كانت بإشاعة الفوضى في قطاع غزة، أو أخذ القانون باليد، وإن كافة أجهزة وزارة الداخلية تقوم بواجبها في إنفاذ القانون”.

البيان جاء إثر إعدام ميداني لرجل، قيل إنه الضابط في شرطة “حماس” إبراهيم عوني شلدان، كما ظهر في فيديو انتشر على نطاق واسع، تظهر فيه مجموعة من المسلحين في دير البلح يقودون الرجل، ثم تطلق عليه الرصاص في الشارع.

وبحسب العديد من المنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، فإن قتل شرطي “حماس” جاء انتقاماً عائلياً لمقتل الشاب عبد الرحمن شعبان أبو عبيد (أبو سمرة)، أثناء اصطفافه مع عدد من أهالي غزة في طابور الطحين.

وقال بيان موقّع من عائلة أبو عبيد (أبو سمرة) في مدينة دير البلح: “بقلوب يعتصرها الحزن والألم، وفي ظل ما يمر به شعبنا من حرب إبادة إسرائيلية وحصار وتجويع، فقدنا ابننا الشاب الخلوق عبد الرحمن شعبان أبو عبيد (أبو سمرة)، الذي نشأ يتيما وعُرف بحسن الخلق وطيبة القلب. حيث قُتل غدرا أثناء اصطفافه لشراء الطحين، ليكون ضحية جديدة من ضحايا المآسي التي تحيط بنا في قطاع غزة”.

وأكد البيان أن “ما قام به أبناء العائلة جاء كردة فعل غير مخطط لها على مقتل ابننا، وإننا نؤكد في الوقت ذاته، ورداً على البيانات الرسمية، بأن ابننا عبد الرحمن قتل بشكل مباشر بطلق كلاشنكوف أصيب به في الصدر، وليس بشظية، وهناك شهود عيان شاهدوا حادث مقتل ابننا بكامل تفاصيله”. مؤكدين “رفضنا لاستغلال هذا الحدث لنشر الفتنة بين أبناء شعبنا، ونستنكر بشدة نشر وتداول أي محتوى للأحداث المؤسفة التي وقعت”، داعين إلى التوقف عن تداول الفيديو، “احتراماً لحرمة الموتى، ومنعاً لأي استغلال قد يزيد من الألم والانقسام والفقد بين أبناء شعبنا”.