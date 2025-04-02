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مباحثات مصرية أردنية حول جهود القاهرة والدوحة للتهدئة في غزة

الأربعاء 02 أبريل 2025 07:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
مباحثات مصرية أردنية حول جهود القاهرة والدوحة للتهدئة في غزة



القاهرة/سما/

ناقش وزيرا الخارجية المصري والأردني، اليوم الأربعاء، التطورات في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، وجهود التهدئة التي تقودها مصر وقطر.


وبحسب بيان للخارجية المصرية اليوم، جرى اتصال هاتفي بين الوزير بدر عبد العاطي ونظيره الأردني أيمن الصفدي، في إطار التشاور الدوري بين البلدين الشقيقين حول مجمل القضية الفلسطينية والأوضاع في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية، وفي ظل التصعيد الإسرائيلي المستمر والانتهاكات الصارخة للقانون الدولي.


وشهد الاتصال "نقاشا بين الوزيرين حول الجهود المصرية القطرية الخاصة بالتهدئة وتثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ولا سيما في ظل ما يشهده من أوضاع إنسانية متدهورة".

كما تناول الوزيران "التطورات السلبية المتصاعدة في الضفة الغربية في ضوء النهج التصعيدي الإسرائيلي الخطير وسياسة الاقتحامات المتكررة للمدن الفلسطينية ومصادرة الأراضي والنشاط الاستيطاني المتزايد، ومواصلة الاستفزازات الإسرائيلية المتكررة وآخرها في القدس الشرقية واقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي للمسجد الأقصى المبارك".

وبحث الوزيران أعمال اللجنة الوزارية العربية الإسلامية وسبل تنشيط دورها لدعم الشعب الفلسطيني وتنفيذ مخرجات القمة العربية الطارئة بالقاهرة التي عقدت في 4 مارس.

وبحسب البيان، "عكس الاتصال تطابق رؤى البلدين حول التطورات في الأراضي الفلسطينية، وشدد الجانبان على أنه لا استقرار في المنطقة بدون حصول الشعب الفلسطيني على كامل حقوقه المشروعة، وعلى رأسها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

#مصر #الاردن #غزة

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