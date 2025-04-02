71 شهيدا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم

أفادت مصادر طبية باستشهاد 71 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على مناطق عدة في قطاع غزة منذ فجر اليوم الأربعاء.



وسقط عدد من الشهداء في قصف إسرائيلي على مجموعة من الفلسطينيين وسط مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، كما تم استهداف أرض زراعية جنوب غرب دير البلح.

وأفادت مصادر محلية بأن القصف الإسرائيلي استهدف أيضا دورية شرطة قرب مسجد الأنصار وسط دير البلح، ما أسفر عن وقوع شهداء

وكانت مصادر طبية أعلنت ارتفاع حصيلة شهداء الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة إلى 50423، والإصابات إلى 114638، منذ 7 أكتوبر 2023.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية اليوم الأربعاء بأن الجيش الإسرائيلي بدأ توسيع نطاق عملياته البرية في منطقة رفح جنوب قطاع غزة، وأرسل الفرقة 36 إلى هناك.

واستأنفت إسرائيل في الـ18 من مارس الماضي عملياتها العسكرية ضد قطاع غزة، منهية بذلك هدنة هشة استمرت لنحو شهرين، كانت قد بدأت في يناير الماضي بوساطة مصرية-قطرية-أمريكية، ونفذت سلسلة غارات جوية مكثفة وأحزمة نارية على عدة مناطق في القطاع.