“أكسيوس”: ترامب يدرس بجدية عرض إيران إجراء محادثات نووية غير مباشرة

واشنطن / وكالات /

أكد موقع “أكسيوس” الأميركي أنّ البيت الأبيض يدرس بجدية مقترحاً إيرانياً لإجراء محادثات نووية غير مباشرة.

وذكر الموقع أنّ الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، صرّح بأنّه “يُفضّل التوصّل إلى اتفاق”، محذراً من أنه من دون اتفاق “سيكون هناك قصف”.

وأشار الموقع إلى أنّ ترامب “منح إيران مهلة شهرين للتوصّل إلى اتفاق، لكن ليس من الواضح ما إذا كان هذا الموعد قد بدأ، ومتى”.

ولفت “أكسيوس” إلى أنّ البيت الأبيض لا يزال منخرطاً في نقاش داخلي بين من يعتقدون أنّ التوصّل إلى اتفاق ممكن، ومن يرون المحادثات “مضيعة للوقت” ويؤيّدون توجيه ضربات إلى المنشآت النووية الإيرانية.

وسلّمت إيران، في 27 آذار/مارس الماضي، رداً رسمياً على رسالة ترامب بشأن البرنامج النووي عن طريق دولة سلطنة عُمان.

وحدّد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقتشي، أنّ هذا الردّ يتضمّن رسالة يتمّ فيها “شرح وجهات نظر طهران بشأن الوضع الحالي، ورسالة ترامب بشكل كامل”.

وشدّد عراقتشي على أنّ “سياسة إيران لا تزال تتمثّل في تجنّب المفاوضات المباشرة في ظلّ ظروف الضغوط القصوى والتهديدات العسكرية”.

وأكد أنّ المفاوضات غير المباشرة بين طهران وواشنطن، و”كما كانت موجودة في الماضي”، يمكن أن تستمر.