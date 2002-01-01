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المجر تنسحب من المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي قبيل زيارة نتنياهو

الأربعاء 02 أبريل 2025 04:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
المجر تنسحب من المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي قبيل زيارة نتنياهو



وكالات - سما-

عشية زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى بودابست، وعلى خلفية الانتقادات الدولية لرئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، الذي لم يمتثل لمذكرة الاعتقال الدولية. تفيد المجر اليوم أن أوربان سيعلن انسحابه من معاهدة روما، وبالتالي انسحابه أيضا من عضوية محكمة العدل الدولية في لاهاي.

وبحسب تقرير لإذاعة أوروبا الحرة، أبلغ وزير العدل المجري الممثلين الأجانب أن حكومة أوربان تفكر في اتخاذ خطوة دراماتيكية - الانسحاب الكامل من العضوية في محكمة العدل الدولية، وهي الخطوة التي من شأنها أن تشمل أيضًا إلغاء التصديق على نظام روما الأساسي.

في هذه الأثناء، دعت هيئات ومنظمات حقوق الإنسان، بما في ذلك منظمة العفو الدولية، ومؤسسة هند رجب، وهيومن رايتس ووتش، المجر إلى الوفاء بالتزاماتها الدولية واعتقال نتنياهو فور دخوله البلاد. لكن وفقاً للتطورات الأخيرة ــ وخاصة الأخبار التي تتحدث عن نية الانسحاب من المحكمة فإن هذه المطالب قد تفقد معناها.

في نوفمبر/تشرين الثاني 2024، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء نتنياهو ووزير الحرب السابق غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.

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