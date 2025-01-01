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الاحتلال يقتحم مخيم الدهيشة ويحذر: "ستدفعون ثمناً باهظاً كما في شمال الضفة"

الأربعاء 02 أبريل 2025 01:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يقتحم مخيم الدهيشة ويحذر: "ستدفعون ثمناً باهظاً كما في شمال الضفة"



بيت لحم/ سما/

اقتحمت قوات الاحتلال معززة بآليات وجرافات مخيم الدهيشة في بيت لحم اليوم في إطار العدوان العسكري على مخيمات الضفة الغربية.

ووزع جيش الاحتلال منشورات لسكان المخيم، تحذرهم من دفع ثمن باهظ كما فعلت في مخيمات شمال الضفة الغربية من هدم وتهجير للسكان .

وجاء في البيان : كما رأيتم مخيمات شمال الضفة الغربية دفعت ثمنا بسبب نشاط الإرهاب والمسلحين ...في كل مكان فيه ارهاب تتضرر الحياة "

في غضون ذلك تواصل قوات الاحتلال حصارها لمخيم طولكرم، وانتشارها في حاراته، رغم نزوح سكانه بعد تدمير كامل البنية التحتية، وتخريب وهدم وحرق عشرات المنازل والمنشآت.

وفي جنين، يواصل الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الـ 72على التوالي، عدوانه على مدينة جنين ومخيمها، وسط عمليات تجريف وحرق منازل، وتحويل أخرى لثكنات عسكرية.

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