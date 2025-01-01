ألمانيا تبدأ بترحيل المؤيدين للفلسطينيين من جنسيات مختلفة..

سما / وكالات /

تلقى مواطنان أيرلنديان يعيشان في برلين أوامر ترحيل وأمرا بمغادرة البلاد بعد توجيه اتهامات ضدهما بالمشاركة في مظاهرات مؤيدة للفلسطينيين، حسبما ذكر موقع "آيريش تايمز" الأيرلندي.

وتزعم أوامر الترحيل الصادرة بحق المواطنين الإيرلنديين، والتي تشير إلى أن سلوكهما قد يشير إلى دعم (حتى لو كان بشكل غير مباشر) لمنظمات" إرهابية" مثل حماس ومنظمات في ألمانيا وأجزاء أخرى من أوروبا.

وبالإضافة إلى المواطنين الأيرلنديين، صدرت أوامر ترحيل أيضًا بحق شخصين آخرين: مواطن أمريكي ومواطن بولندي، بموجب قانون الهجرة الألماني في شهر مارس/آذار. وبحسب التقارير، أمرت سلطات الهجرة في برلين أربعة أشخاص بمغادرة ألمانيا، مع تحديد الموعد النهائي في 21 أبريل/نيسان، بسبب الاتهامات التي وجهت إليهم.