نتنياهو يعلن تعين نائب رونين بار قائما بأعمال رئيس الشاباك

القدس المحتلة/سما/

يواصل رئيس الوزراء الإسرائيلي إجراء مقابلات المرشحين لهذا المنصب، لكنه أعلن أنه في هذه الأثناء سيكلف "س"، الذي يشغل منصب نائب رئيس جهاز الشاباك منذ ثلاثة أشهر، بدور القائم بأعمال رئيس جهاز الشاباك اعتبارا من الأسبوع المقبل حتى يتم تعيينه بشكل دائم.

وبحسب الجدول الزمني الذي حددته الحكومة لانتهاء ولاية رونين بار حتى العاشر من أبريل/نيسان، فلن تتمكن لجنة جرونيس من تعيين رئيس دائم للشاباك في الموعد المحدد. ولذلك، يعتزم رئيس الوزراء تكليف نائب رئيس جهاز الشاباك بالإنابة، س، بمهام رئيس جهاز الشاباك بالإنابة حتى يتم تعيين رئيس دائم للجهاز.