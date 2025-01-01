ألمانيا تفند مزاعم إسرائيل حول نقل مئات الغزيين جواً إلى أراضيها تنفيذاً لخطة ترامب..

برلين/وكالات/

أعلنت وزارة الداخلية الإسرائيلية أن مئات من سكان غزة نقلوا جوا من مطار رامون جنوبي إسرائيل إلى ألمانيا، الا ان برلين نفت ذلك.

وقالت وزارة الخارجية الألمانية، تعليقاً على منشور يشير إلى نقل إسرائيل المئات من سكان غزة جوا إلى ألمانيا، إنه "خاطئ"، مبينة في منشور عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، أن ما حدث هو إعادة 19 ألمانياً وعائلاتهم من غزة إلى ألمانيا.

أتى النفي، بعدما أفاد بيان لوزارة الداخلية الإسرائيلية أن مئات من سكان غزة نقلوا جوا من مطار رامون جنوبي إسرائيل إلى مدينة لايبزيغ الألمانية، أمس الثلاثاء، برفقة دبلوماسيين ألمان.

كما قال البيان إن وزير الداخلية موشيه أربيل زار المطار "بهدف دراسة عملية المغادرة الطوعية لسكان غزة إلى دولة ثالثة".

وكان مجلس الوزراء الإسرائيلي وافق مؤخرا على إنشاء هيئة جديدة مكلفة بتعزيز "المغادرة الطوعية" للفلسطينيين من غزة، تماشيا مع اقتراح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بإخلاء غزة وإعادة إعمارها.