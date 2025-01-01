جيش الاحتلال الاسرائيلي يبدأ توغلا بريا واسعا في رفح

رفح/سما/

بدأ جيش الاحتلال الجيش التوغل بشكل واسع في مدينة رفح اليوم الأربعاء ضمن عمليته العسكرية المتواصلة جنوب قطاع غزة، بعد جلبه الفرقة القتالية 36 إلى المنطقة.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية: "بدأت قوات الجيش الإسرائيلي عملية برية في رفح في وقت مبكر من صباح الأربعاء".

وأضافت: "هذا هو أول توغل بري كبير للجيش الإسرائيلي منذ انتهاء وقف إطلاق النار قبل أسبوعين".

وأشارت إلى أنه "بعد هجمات ليلية واسعة النطاق في جنوب قطاع غزة، بدأ الجيش الإسرائيلي توسيع عملياته البرية في رفح، وجلب الفرقة 36 إلى غزة".

في ذات السياق أفادت تقارير أممية أن أوامر الإخلاء الإسرائيلية تغطي مساحات شاسعة من شمال وجنوب قطاع غزة.

وأكدت نزوح نحو 140 ألفا منذ استئناف الحرب بغزة وعشرات الآلاف انتقلوا من مناطقهم الأسبوع الماضي بعد تحذيرات بالإخلاء من جيش الاحتلال.

وقالت "اليونيسف" إن عددا من السكان في قطاع غزة يضطرون لتجاهل أوامر الإخلاء بسبب معاناة الانتقال لأماكن أخرى.