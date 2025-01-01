  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

جيش الاحتلال الاسرائيلي يبدأ توغلا بريا واسعا في رفح

الأربعاء 02 أبريل 2025 11:54 ص / بتوقيت القدس +2GMT
جيش الاحتلال الاسرائيلي يبدأ توغلا بريا واسعا في رفح



رفح/سما/

بدأ جيش الاحتلال الجيش التوغل بشكل واسع في مدينة رفح اليوم الأربعاء ضمن عمليته العسكرية المتواصلة جنوب قطاع غزة، بعد جلبه الفرقة القتالية 36 إلى المنطقة.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية: "بدأت قوات الجيش الإسرائيلي عملية برية في رفح في وقت مبكر من صباح الأربعاء".

وأضافت: "هذا هو أول توغل بري كبير للجيش الإسرائيلي منذ انتهاء وقف إطلاق النار قبل أسبوعين".

وأشارت إلى أنه "بعد هجمات ليلية واسعة النطاق في جنوب قطاع غزة، بدأ الجيش الإسرائيلي توسيع عملياته البرية في رفح، وجلب الفرقة 36 إلى غزة".

في ذات السياق أفادت تقارير أممية أن أوامر الإخلاء الإسرائيلية تغطي مساحات شاسعة من شمال وجنوب قطاع غزة.

وأكدت نزوح نحو 140 ألفا منذ استئناف الحرب بغزة وعشرات الآلاف انتقلوا من مناطقهم الأسبوع الماضي بعد تحذيرات بالإخلاء من جيش الاحتلال.

وقالت "اليونيسف" إن عددا من السكان في قطاع غزة يضطرون لتجاهل أوامر الإخلاء بسبب معاناة الانتقال لأماكن أخرى.

الأكثر قراءة اليوم

المطلوب من "حماس" ..هاني المصري

سعوا لتقليص دور مصر بالوساطة..المحكمة تمدد اعتقال مستشاري نتنياهو في قضية "قطر جيت"..

"ساعر" : سنواصل عملياتنا العسكرية في غزة حال عدم التوصل لاتفاق مع “حماس” وإسكان القطاع حرية المغادرة..

القناة الـ12 العبرية : حماس رفضت العرض الإسرائيلي

الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان تدين مقتل المواطن الربعي بغزة وتطالب بتحقيق عاجل في ملابسات الحادثة

الإعلام العبري : الشرع يرتدي ربطة عنق وهو عدو متشدد وليس شريكا بالحوار مع اسرائيل

مسؤول إسرائيلي: إيران قد تقرر مهاجمتنا ورسائل خامنئي امس كانت واضحة..

الأخبار الرئيسية

الاحتلال الاسرائيلي ينفذ مجازر دامية في رفح وخانيونس وعيادة الأونروا في جباليا ..

وزير الحرب الإسرائيلي يعلن توسيع العدوان وضم مساحات من القطاع للمناطق الأمنية..

سعوا لتقليص دور مصر بالوساطة..المحكمة تمدد اعتقال مستشاري نتنياهو في قضية "قطر جيت"..

"ساعر" : سنواصل عملياتنا العسكرية في غزة حال عدم التوصل لاتفاق مع “حماس” وإسكان القطاع حرية المغادرة..

القناة الـ12 العبرية : حماس رفضت العرض الإسرائيلي

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية