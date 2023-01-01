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3 شهداء في مخيم الشاطىء والعدد يرتفع إلى 50,399 منذ بداية العدوان على غرة

الثلاثاء 01 أبريل 2025 03:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
3 شهداء في مخيم الشاطىء والعدد يرتفع إلى 50,399 منذ بداية العدوان على غرة



غزة/سما/

استشهد ثلاثة مواطنين وأصيب آخرون، اليوم الثلاثاء، في قصف الاحتلال مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن طائرات الاحتلال المسيرة استهدفت مجموعة من المواطنين في مخيم الشاطئ ما أدى لاستشهاد ثلاثة مواطنين وإصابة آخرين.

وارتفعت حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 50,399 شهيدا، والإصابات إلى 114,583، منذ 7 تشرين الأول/ اكتوبر 2023.

وأفادت مصادر طبية، بأن من بين الحصيلة 1,042 شهيدا، و2,542 إصابة، منذ 18 آذار/ مارس الماضي، أي منذ استئناف الاحتلال عدوانه على القطاع عقب اتفاق وقف إطلاق النار.

وأوضحت أن 42 شهيدا، و183 إصابة وصلوا مستشفيات قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية، وأن عددا من الضحايا مازالوا تحت الركام وفي الطرقات لأن طواقم الإسعاف والطواقم المختصة لا تستطيع الوصول إليهم.

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