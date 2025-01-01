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الصحة العالمية تدين إعدام الاحتلال 8 من طواقم الهلال الأحمر في رفح

الثلاثاء 01 أبريل 2025 12:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة العالمية تدين إعدام الاحتلال 8 من طواقم الهلال الأحمر في رفح



وكالات - سما-

أدان رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، مقتل ثمانية مسعفين من الهلال الأحمر الفلسطيني في هجوم إسرائيلي أثناء قيامهم بواجبهم في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأكد غيبريسوس في منشور على حسابه بمنصة "إكس"، أن منظمة الصحة العالمية تشعر بقلق بالغ إزاء صحة المسعف أسعد النصاصرة الذي لا يزال مفقودا.

وقال: "يجب حماية العاملين في مجال الصحة دائمًا بموجب القانون الإنساني الدولي، ونحن نحزن على وفاة زملائنا هؤلاء، ونطالب بإنهاء الهجمات على العاملين في المجال الصحي والإنساني فورا".

والأحد، أعلنت جمعية الهلال الأحمر انتشال 14 جثمانا بعد قصف إسرائيلي مدينة رفح قبل نحو أسبوع، بينهم 8 من طواقمها و5 من الدفاع المدني وموظف يتبع لوكالة أممية.

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