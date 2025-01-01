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بن غفير يكشف عن سلسة من الإجراءات العقابية بحق الاسرى الفلسطينيين

الثلاثاء 01 أبريل 2025 12:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
بن غفير يكشف عن سلسة من الإجراءات العقابية بحق الاسرى الفلسطينيين



القدس المحتلة/سما/

كشف وزير الأمن الداخلي الاسرائيلي إيتمار بن غفير عن ما آلت إليه أوضاع السجون الاسرائيلية .

واكد ابن غفير وفقا للاعلام الاسرائيلي انه نفذ سلسة من الإجراءات العقابية بحق الاسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال.

وهذه اهم الإجراءات العقابية التي كشف عنها الوزير المتطرف في بيان له اليوم :-

*لم يعد للأسرى أي ممتلكات. لم يعد هناك مقصف (كانتين).

*لا توجد حمامات بمياه ساخنة، بعدما كانت هناك 8 ساعات مخصصة للاستحمام، أصبحت الآن ربع ساعة فقط.

*لا يوجد خروج إلى الساحة لمدة 8 ساعات كما كان في السابق، بل فقط ساعة واحدة لا غير.

*لم يعد لدى الأسرى ثلاجات كبيرة.

*قمنا بتقليص قائمة الطعام إلى الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية.

*لا يوجد تمثيل للأسرى، لقد أنهينا هذا النظام كليا.

*لم يعد هناك أي نوع من التعليم داخل السجون. لا يوجد علاج أسنان على الإطلاق .

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