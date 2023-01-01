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أربعة شهداء في قصف الاحتلال وسط قطاع غزة ..

الثلاثاء 01 أبريل 2025 12:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
أربعة شهداء في قصف الاحتلال وسط قطاع غزة ..



غزة/سما/

استشهد أربعة مواطنين وأصيب آخرون، اليوم الثلاثاء، في قصف الاحتلال وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن الاحتلال قصف منزلا في محيط محطة تحلية مياه دير البلح وسط القطاع، ما أدى لاستشهاد مواطنين اثنين وإصابة آخرين.

وأضافت أن قوات الاحتلال استهدفت مجموعة من المواطنين قري واي غزة شمال مخيم النصيرات وسط القطاع، ما أدى لاستشهاد مواطن وإصابة آخرين.

كما استشهد مواطن إثر قصف مدفعية الاحتلال شرق مخيم المغازي وسط القطاع.

ومنذ استئناف الاحتلال حرب الإبادة الجماعية بغزة في 18 آذار/ مارس الماضي حتى الليلة، استشهد 1001 مواطن وأصيب 2359 آخرين، معظمهم أطفال ونساء.

ارتفاع حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 50,357 شهيدا، والإصابات إلى 114,400، منذ 7 تشرين الأول/ اكتوبر 2023.

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