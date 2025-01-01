سفير دولة فلسطين لدى المجر يطلب توضيحا رسميا بشأن زيارة نتنياهو المحتملة

رام الله/سما/

قدم سفير دولة فلسطين لدى المجر فادي الحسني، طلب استيضاح من وزارة الخارجية المجرية بشأن زيارة محتملة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى المجر.

وفي ظل التقارير المتداولة حول زيارة محتملة لنتنياهو إلى المجر، التقى السفير الحسيني مع المدير العام لدائرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في وزارة الخارجية المجرية يانوش لاتشوفكا، لتعليمات وزارة الخارجية والمغتربين، بهدف استيضاح الموقف المجري من هذه الزيارة، التي من المتوقع أن تتم رغم الرفض الدولي الواسع، خاصة بعد صدور مذكرة توقيف بحق نتنياهو من المحكمة الجنائية الدولية.

وخلال الاجتماع، قدم السفير الحسيني الموقف الرسمي الفلسطيني، مؤكدا أن الحديث عن زيارة مرتقبة لنتنياهو، وهو المسؤول المباشر عن قتل عشرات الآلاف من الفلسطينيين وإصابة أكثر من 120 ألفا آخرين، معظمهم من الأطفال والنساء وكبار السن، إلى جانب التدمير المتعمد للبنية التحتية والمرافق المدنية، يستدعي توضيحا رسميا من الجانب المجري، ونقل الموقف الفلسطيني من هذه التطورات.

كما أجرى سفير دولة فلسطين سلسلة لقاءات واتصالات مع سفراء دول مختلفة وممثلين عن المجتمع المدني لعرض الموقف الفلسطيني الرسمي من هذه الزيارة، في الوقت ذاته، أصدرت الجالية الفلسطينية في المجر بيانا عبّرت فيه عن رفضها الشديد لهذه الزيارة.