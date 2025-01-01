مسؤول إسرائيلي: إيران قد تقرر مهاجمتنا ورسائل خامنئي امس كانت واضحة..

القدس المحتلة/سما/

تستعد المؤسسة الحربية لاحتمال أن تشن إيران هجوما على إسرائيل، بسبب التوتر الذي تشعر به قيادتها، وكذلك في ضوء التهديدات الصادرة عن الولايات المتحدة بشأن نيتها استخدام القوة ضد طهران - إذا لم يظهر النظام استعداده للمضي قدما في المفاوضات.

وبحسب مصدر إسرائيلي، غرّد المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي بثماني رسائل أمس، وكان من بين ما أرسله: "الكيان الصهيوني والأميركيون سيتلقون ضربة قاسية وقوية إذا قاموا بأي عمل شرير".

وهناك خيار آخر، حسب صحيفة معاريف يتمثل في مهاجمة القواعد الأميركية في العراق، وهي النقطة الأكثر ضعفاً بالنسبة للأميركيين. وهناك تهديد آخر يتمثل في الهجوم على قواعد في المملكة العربية السعودية، والذي من شأنه أيضاً أن يؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط العالمية.

تعيش إسرائيل حالة تأهب قصوى منذ فترة، ويرجع ذلك إلى الهجمات الصاروخية من اليمن وإطلاق النار من الشمال وقطاع غزة. والآن تستعد إسرائيل أيضًا لاحتمال أن يحاول الإيرانيون شن هجوم استباقي.

وقال مصدر عسكري إسرائيلي "بمجرد أن يدرك الإيرانيون أنهم لن يتوصلوا إلى اتفاق، فإنهم يستطيعون بالتأكيد اتخاذ إجراءات هجومية.