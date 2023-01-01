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اليونيسيف: الجيش الإسرائيلي يقتل 322 طفلا خلال 10 ايام في قطاع غزة

الثلاثاء 01 أبريل 2025 12:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
اليونيسيف: الجيش الإسرائيلي يقتل 322 طفلا خلال 10 ايام في قطاع غزة



وكالات/الشرق الأوسط/

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) الإثنين استشهاد ما لا يقل عن 322 طفلا خلال عشرة أيام في قطاع غزة منذ استئناف إسرائيل القصف بعد هدنة مع حركة حماس استمرت شهرين.
وأفادت اليونيسف في بيان أن “انهيار وقف إطلاق النار واستئناف القصف العنيف والعمليات البرية في قطاع غزة تسببا باستشهاد ما لا يقل عن 322 طفلا وإصابة 609 آخرين بجروح، أي بمعدل أكثر من مئة طفل يقتلون أو يشوهون يوميا خلال الأيام العشرة الاخيرة”.
وتابعت اليونيسف أن “معظم هؤلاء الأطفال كانوا نازحين لجأوا إلى خيام مؤقتة أو مساكن متضررة”.
وأشارت المنظمة إلى أن هذه الأعداد تشمل الأطفال الذين استشهدوا أو جرحوا في الغارة على قسم الطوارئ في مستشفى ناصر في خان يونس بجنوب القطاع.
وذكرت رئيسة اليونيسف كاثرين راسل في البيان أن “وقف إطلاق النار كان يوفر شبكة أمان كان أطفال غزة بحاجة يائسة إليها”.

ونابعت أن “الأطفال غرقوا من جديد الآن في دوامة من أعمال العنف القاتلة والحرمان”.
واستأنفت إسرائيل القصف المكثف على غزة في 18 آذار/مارس ثم شنت هجوما بريا جديدا، منهية بذلك وقف إطلاق النار الذي استمر قرابة شهرين في الحرب مع حماس بعدما وصلت المفاوضات بشأنه مراحله التالية إلى طريق مسدود.
ومنذ استئناف القتال، أعلنت وزارة الصحة التي تديرها حماس في قطاع غزة سقوط 1001 شهيد على الأقل في الهجمات الإسرائيلية.

اندلعت الحرب على خلفية هجوم حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 والذي أسفر عن مقتل 1218 شخصا، بحسب تعداد لوكالة فرانس برس استنادا إلى أرقام إسرائيلية رسمية.
وأسفرت الحملة العسكرية الإسرائيلية عن استشهاد 50357 شخصا على الأقل في غزة، أغلبهم من المدنيين، وفقا لوزارة الصحة في القطاع.
وذكرت اليونيسف بأن 15 ألف شهيد من أصل هذه الحصيلة أطفال.

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