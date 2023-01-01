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بعد اعتراض قذيفة صاروخية.. الجيش الإسرائيلي يُنذر السكان بإخلاء فوري لمناطق واسعة وجديدة في شمال قطاع غزة

الثلاثاء 01 أبريل 2025 12:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
بعد اعتراض قذيفة صاروخية.. الجيش الإسرائيلي يُنذر السكان بإخلاء فوري لمناطق واسعة وجديدة في شمال قطاع غزة



غزة/سما/

وجه الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، إنذارا للفلسطينيين بإخلاء مناطق واسعة من محافظة شمال قطاع غزة قبيل مهاجمتها، وذلك ضمن الإبادة الجماعية التي يرتكبها منذ 18 شهرا.
ونشر متحدث الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي بيانا أنذر من خلاله الفلسطينيين بمناطق شمال قطاع غزة بضرورة إخلاء أماكنهم و”الانتقال لمراكز الإيواء”، علما بأن قطاع غزة لا يوجد به أماكن للإيواء.
وقال أدرعي في “تحذير جديد إلى جميع سكان قطاع غزة المتواجدين في مناطق بيت حانون، مشروع بيت لاهيا، الشيخ زايد، وأحياء المنشية، وتل الزعتر، هذا إنذار مسبق وأخير قبل الغارة!”.
وزعم أن المنظمات الفلسطينية “تعود وتطلق قذائفها الصاروخية من بين المدنيين، ولقد حذرنا هذه المنطقة مرات عديدة”.

 

وادعى متحدث الجيش الإسرائيلي أنه “من أجل سلامتكم، عليكم الانتقال بشكل فوري غربا إلى مراكز الإيواء المعروفة في مدينة غزة”.
هذا وأعلن الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، اعتراض قذيفة صاروخية أطلقت من محافظة شمال قطاع غزة باتجاه المستوطنات المحاذية لها.
وقال أدرعي، في بيان: “اعترض سلاح الجو قبل قليل قذيفة صاروخية أطلقت من شمال قطاع غزة”.

 

بدورها، أفادت إذاعة الجيش بدوي صفارات الإنذار في مستوطنة سديروت ومحيطها للتحذير من إطلاق القذيفة الصاروخية.
فيما أوضحت الجبهة الداخلية الإسرائيلية أن صفارات الإنذار دوت في سديروت وعدد من المستوطنات المحاذية لغزة للتحذير من صواريخ.
وحتى الساعة 8:20 (ت.غ) لم يتبنَ أي فصيل فلسطيني بغزة إطلاق هذه القذيفة الصاروخية.
والأحد، توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتصعيد الإبادة الجماعية بقطاع غزة، وتنفيذ مخطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتهجير الفلسطينيين.
ومنذ استئنافها الإبادة الجماعية بغزة في 18 مارس/ آذار الماضي قتلت إسرائيل حتى ظهر الاثنين 1001 فلسطينيا وأصابت 2359 آخرين، معظمهم أطفال ونساء، وفق وزارة الصحة بالقطاع.
وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 164 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

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