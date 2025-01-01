مجازر دموية في مختلف مناطق قطاع غزة ..شهداء بالعشرات وإغلاق المخابز ونزوح متجدد

غزة /سما/

واصلت طائرات الاحتلال قصفها لمعظم مناطق قطاع غزة في اليوم ال 15 لعودة الحرب موقعة اعداداً إضافية من الشهداء والجرحى.

وارتقى خمسة شهداء جراء قصف الاحتلال منزلاً لعائلة البردويل غرب حي الأمل بمدينة خانيونس.

والشهداء هم المذيع بصوت الأقصى محمد البردويل وزوجته وأطفاله صالح وإيمان ولمى محمد البردويل .

وشن طيران الاحتلال عشرات الغارات على خان يونس خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية ادت لوقوع مجازر في صفوف العائلات الفلسطينية.

وفي رفح نسف جيش الاحتلال الإسرائيلي مباني سكنية غربي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

ودوت انفجارات عنيفة ناجمة عن تدمير الاحتلال لمربعات سكنية غرب رفح.

واجبر جيش الاحتلال الاف العائلات على النزوح من رفح تحت وقع الغارات التي ادت لاستشهاد سبعة مواطنين من رفح .

‏ووسط القطاع ارتقى ثلاثة شهداء بينهم طفلين جراء استهداف الاحتلال خيمة تؤوي نازحين تعود لعائلة لافي بأرض الطرزي على بحر بلدة الزوايدة وسط القطاع وهم:أسماء أنور الدحدوح (25 عاما) ، راجي إبراهيم لافي (12 عاما) وحمزة مراد الدحدوح (6 سنوات)‏.

كما استشهد ثلاثة مواطنين من عائلة دويك من الاستهداف الأخير محيط دوار الشهداء شمال مخيم البريج وسط القطاع وهم محمد منير دويك ، محمد زكي إبراهيم دويك ومحمد يوسف دويك.

وفي غزة استشهد عشرة مواطنين بينهم أطفال ونساء في غارة إسرائيلية استهدفت منزلا بشارع يافا بحي التفاح شرق مدينة غزة

وقال التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة انه وصل مشافي قطاع غزة ٨٠ شهيد، و ٣٠٥ إصابة خلال ٤٨ ساعة الماضية منهم (٥٣ شهيد، ١٨٩ اصابة خلال يوم امس اليوم الأول لعيد الفطر).

وبلغت حصيلة الشهداء والاصابات منذ ١٨ مارس ٢٠٢٥ بلغت (١٠٠١ شهيد، ٢٣٥٩ اصابة).

وارتفعت حصيلة العدوان الاسرائيلي الى ٥٠٣٥٧ شهيد و ١١٤٤٠٠ اصابة منذ السابع من اكتوبر للعام ٢٠٢٣ م.

وفي سياق متصل أعلنت جمعية المخابز بغزة توقف جميع المخابز المدعومة من برنامج الغذاء العالمي لنفاد الوقود والدقيق ما يهدد بعودة شبح المجاعة من جديد