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ارتفاع سعر البنزين وانخفاض أسعار السولار والكاز وثبات أسعار الغاز

الإثنين 31 مارس 2025 11:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
ارتفاع سعر البنزين وانخفاض أسعار السولار والكاز وثبات أسعار الغاز



رام الله/سما/

أعلنت الهيئة العامة للبترول في وزارة المالية، مساء اليوم الاثنين، الحد الأقصى لأسعار بيع المحروقات والغاز للمستهلك خلال شهر نيسان/ أبريل 2025 في محافظات الوطن.

ووفقا للأسعار الجديدة، ارتفع سعر لتر البنزين (95 أوكتان)، الأكثر شيوعا واستخداما، بواقع 8 أغورات مقارنة مع أسعار شهر أذار/ مارس 2025، ليصل إلى 7.09 شيقل. كما ارتفع سعر لتر البنزين (98 أوكتان) بواقع 8 أغورات أيضًا ليصل إلى 8.03 شيقلا.

وانخفض سعر لتر السولار بواقع 6 أغورات ليصل إلى 5.95 شيقل، وكذلك الأمر بالنسبة لسعر لتر الكاز الذي انخفض إلى 5.95 شيقل أيضا.

ولم يطرأ أي تغيير على أسعار الغاز، حيث جاءت الأسعار كالتالي: سعر اسطوانة الغاز 2.5 كلغم بـ15 شيقلا، واسطوانة 5 كلغم بـ30 شيقلا، واسطوانة 12 كلغم بـ70 شيقلا، واسطوانة 48 كلغم بـ280 شيقلا، ولتر الغاز واصل للعمارات والمؤسسات 3.06 شيقل، وكلغم الغاز واصل للعمارات والمؤسسات 5.37 شيقلا، وخدمة توصيل الاسطوانة لمنزل المستهلك فقط 2 شيقل.

وطالبت هيئة البترول أصحاب المحطات وموزعي الغاز، الالتزام بالأسعار المعلنة، تحت طائلة المسؤولية القانونية.

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