الاحتلال يزعم تدمير نفق وورش تصنيع سلاح لحماس في غزة

القدس المحتلة/سما/

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي تدمير نفق بطول كيلومتر لحركة حماس شمال وسط قطاع غزة، وقتل أكثر من 50 "مسلحا" خلال عملياته في القطاع.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان اليوم الإثنين: "تدمير مسار نفق تحت الأرض بطول كيلومتر والقضاء على أكثر من 50 إرهابيا بالإضافة إلى العثور على ورشة لتصنيع قذائف صاروخية في شمال ووسط قطاع غزة".

وأضاف البيان "‏تواصل قوات فرقة الاحتياط "252" أنشطتها الهجومية الدقيقة لتوسيع منطقة التأمين الدفاعية في شمال ووسط القطاع".

وتابع "‏خلال نشاط القوات دمرت قوات وحدة "يهلوم" الهندسية الخاصة مسار نفق تحت الأرض يتبع لـ"حماس" بطول كيلومتر واحد،و في نشاط آخر عثرت القوات على ورشة لتصنيع قذائف صاروخية ومنصات إطلاق".

وأردف البيان "‏حتى الآن قضت القوات على أكثر من 50 إرهابيا، وستواصل قوات جيش الدفاع العمل ضد المنظمات الإرهابية في قطاع غزة لحماية مواطني إسرائيل".

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة أن حصيلة الشهداء والإصابات منذ استئناف إسرائيل الحرب في القطاع بتاريخ 18 آذار/ مارس 2025 بلغت 1,001 شخصا و2,359 إصابة.

وأشارت إلى ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي إلى 50,357 شهيدا و114,400 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023.