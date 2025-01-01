  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الرئاسة الفلسطينية توجه رسالة إلى حركة حماس ..

الإثنين 31 مارس 2025 05:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئاسة الفلسطينية توجه رسالة إلى حركة حماس ..



رام الله/سما/

حذرت الرئاسة الفلسطينية، من خطورة أوامر الاخلاء القسري لمدينة رفح بالكامل، مترافقاً ذلك مع استشهاد أكثر من 80 مواطناً منذ بدء عيد الفطر المبارك.

وقالت الرئاسة، إن عملية التهجير الداخلي مدانة ومرفوضة، وهي مخالفة للقانون الدولي تماماً كدعوات التهجير للخارج، محملاً سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذا التصعيد الذي لن يجلب الأمن والاستقرار لأحد.

وحذرت، من الاستهداف المتعمد للطواقم الطبية من قبل جيش الاحتلال، والذي يشكل خرقاً كبيراً للقوانين والمواثيق الدولية التي تحرم استهداف القطاع الطبي.

وطالبت الرئاسة، حركة حماس بقطع الطريق على الاحتلال وسحب الأعذار منه لمواصلة عدوانه الدموي ضد شعبنا وأرضنا، وأن عليها أن تحمي أرواح أبناء شعبنا الفلسطيني وإنهاء معاناتهم وعذاباتهم في قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إبادة جماعية.

وأشارت، إلى أن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على شعبنا في الضفة الغربية، وخاصة على مخيمات شمال الضفة، والتي تترافق مع عمليات القتل وإخلاء المواطنين وهدم منازلهم، وحملة الاعتقالات ومواصلة هدم البنية التحتية للمدن والمخيمات، ومواصلة إرهاب المستوطنين، والاعتداء على المقدسات جميعها ستدفع نحو التصعيد وعدم الاستقرار، الأمر الذي ينذر بكارثة حقيقية ستدفع المنطقة نحو مزيد من التوتر وعدم الاستقرار.

وأكدت الرئاسة، إلى أنه مع تصاعد الحديث عن طبول الحرب في المنطقة، فإن على الجميع أن يفهم أنه دون حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، فإن المنطقة ستبقى في دوامة حروب لا تنتهي سيدفع ثمنها الجميع، وعلى دول العالم كافة أن تتحمل مسؤولياتها حفاظاً على القانون الدولي والمواثيق الإنسانية.

الأكثر قراءة اليوم

الإعلام العبري عن تأهب الجيش المصري: إذا لم تتحرك واشنطن ستتخذ تل أبيب تدابير ..

نتينياهو يسترط الاستسلام ..إسرائيل مستعدة لمناقشة إنهاء الحرب على غزة شريطة موافقة حماس على خطة ويتكوف

ترامب يلمح لولاية ثالثة ..

بعد تهديدات ترامب ..ايران: الصواريخ محملة في منصات الإطلاق

"اطفئوا شمسهم"..وزراء نتنياهو يطالبون بقصف المولدات والواح الطاقة الشمسية بغزة

تظاهرات حاشدة بمصربعد صلاة العيد لرفض تهجير الشعب الفلسطيني..

عشرات الشهداء معظمهم اطفال ونساء في تصعيد دموي كبير في محتلف مناطق قطاع غزة

الأخبار الرئيسية

عشرات الشهداء في تصعيد إسرائيلي دامٍ خلال ثاني أيام عيد الفطر.. والاحتلال ينذر فلسطينيين بإخلاء منازلهم جنوب غزة

نتينياهو يسترط الاستسلام ..إسرائيل مستعدة لمناقشة إنهاء الحرب على غزة شريطة موافقة حماس على خطة ويتكوف

الصليب الأحمر: مصدومون لإعدام الاحتلال الاسرائيلي 14 مسعفا فلسطينيا في رفح

IMG_9124

تظاهرات حاشدة بمصربعد صلاة العيد لرفض تهجير الشعب الفلسطيني..

نتنياهو يختار خليفة رونين بار لرئاسة " الشاباك"

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية