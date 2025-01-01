طقس فلسطين : أجواء صافية والحرارة أعلى من معدلها العام

رام الله/سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يكون الجو اليوم الاثنين، صافيا بوجه عام وحاراً نسبياً إلى حار ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام، والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة مثيرة للغبار والبحر خفيف ارتفاع الموج .

في ساعات المساء والليل: يكون الجو غائماً جزئياً باردا نسبياً في المناطق الجبلية ولطيفا في بقية المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الثلاثاء: يكون الجو غائما حارا بوجهٍ عام ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة بحيث تبقى أعلى من معدلها السنوي العام، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً وتكون مثيرة للغبار أحيانا أخرى، ويتوقع في ساعات المساء والليل سقوط أمطار متفرقة فوق بعض المناطق والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج .

الأربعاء: يكون الجو غائمًا جزئيًا ربيعيا لطيفا ومعتدلا حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحوالي 4 درجات مئوية، ويحتمل سقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج .

الخميس: يكون الجو صافيا بوجه عام وربيعيا لطيفا ومعتدلا ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحوالي 4 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أـحياناً، ومثيرة للغبار والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج .

وحذرت الأرصاد الجوية، المواطنين الذين يعانون من الربو ومن الأمراض الحساسية الموسمية بسبب تطاير الأتربة والغبار في الجو.