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الصليب الأحمر: مصدومون لإعدام الاحتلال الاسرائيلي 14 مسعفا فلسطينيا في رفح

الإثنين 31 مارس 2025 11:56 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الصليب الأحمر: مصدومون لإعدام الاحتلال الاسرائيلي 14 مسعفا فلسطينيا في رفح



جنيف/وكالات/

أعربت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، عن "صدمتها البالغة" إثر استشهاد 8 مسعفين من طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني و5 من الدفاع المدني وموظف أممي الذين فُقدت آثارهم منذ ثمانية أيام بعد أن حاصرتهم قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف الصليب الأحمر في بيان له: "لقد خاطر هؤلاء العاملون والمتطوعون بحياتهم لتقديم الدعم للآخرين، وإننا نعرب عن حزننا العميق ونشارك عائلاتهم وأحباءهم وزملاءهم في مصابهم الجلل".

وتابع البيان: "ومنذ ذلك اليوم، واصلت اللجنة الدولية اتصالاتها المنتظمة مع الهلال الأحمر ومختلف الأطراف طالبةً السماح لها بالوصول إلى هؤلاء المتطوعين والتنسيق لتحديد أماكنهم".

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