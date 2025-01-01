عشرات الشهداء والجرحى في غارات مكثفة في مختلف مناطق قطاع غزة..

غزة /سما/

واصلت طائرات الاحتلال الاسرائيلي قصفها لمعظم مناطق مدينة خان يونس في اليوم الثاني من ايام عيد الفطر والرابع عشر لعودة الحرب على القطاع.

واستشهد في ساعات الليل فقط ٢١ مواطنا واصيبت اعداد اخرى في هجمات اسرائيلية طالت عدة شقق سكنية في المدينة .

واستشهد تسعة مواطنين إثر قصف شقة سكنية في مدينة حمد بمدينة خان يونس مساء أول أيام العيد وهم اب وأم واولادهم وأم وشقيق الزوجة.

والشهداء هم الاب أحمد حسين أبو العيش "والد الأطفال" 34 عام وزوجته اية جبر ابو العيش "والدة الأطفال" 33 سنة و أبنائهم: كريم سبع سنوات ، ميان ثلاث سنوات ومجد أحمد أبو العيش ثماني سنوات. إضافة إلى شقيق الزوجة إبراهيم جبر الحاج ووالدتها 59 سنة.

كما استشهد ستة مواطنين واصيب عدد آخر جراء قصف إسرائيلي على شقق سكنية في منزل لعائلة معمر بمنطقة جورة اللوت بمدينة خان يونس عرف منهم:محمد كمال معمر وزوجته وياسين كمال معمر وزوجته.

وفي غارة ثالثة استشهد اربعة مواطنين من عائلة مقداد غربي خان يونس وهم الجد عماد الدين سليمان مقداد ٦٨ عاما واحفاده يزن محمد مقداد ١٤ عاما وعبد الرحمن محمد اربعة أعوام وعماد محمد عماد مقداد ٨ أعوام.

كما استشهد اثنين من المواطنين في قصف منزل على منطقة واد صابر في بلدة عبسان الكبيرة شرقي خان يونس وهما محمد رائد صبحي قديح وأحمد محمد قديح.

وكانت خان يونس تعرضت لسلسلة من الغارات ادت لاستشهاد نحو عشرين اخرين خلال نهار اول ايام العيد.

وشهدت الساعات الأربع وعشرين ساعة الماضية استشهاد ٦٧ مواطنا واصابة العشرات بينهم جثامين ١٣ شهيدا من الهلال الأحمر والدفاع المدني واحد موظفي الانروا جرى انتشالهم بعد ثمانية ايام من قتلهم في رفح.