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ترامب يلمح لولاية ثالثة ..

الإثنين 31 مارس 2025 03:10 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ترامب يلمح لولاية ثالثة ..



سما / وكالات /

واصل الرئيس الأمريكي الجديد-القديم، دونالد ترامب ، إثارة العواصف، وبعد عدة تصريحات قوية حول الإيرانيين واحتمال تعرضهم لهجوم إذا لم يوافقوا على العودة إلى المفاوضات بشأن الاتفاق النووي، جاء اليوم (الأحد) تصريح أشعل أكبر مخاوف خصومه، عندما قال لشبكة "إن بي سي" إنه "لا يستبعد ولاية ثالثة" كرئيس للولايات المتحدة.

وكما هو معروف، يمكن للرئيس الأميركي أن يخدم لفترتين كحد أقصى، لكن ترامب تابع قائلا إن "هناك طرقا للقيام بمثل هذه الخطوة".

وفي وقت لاحق، أضاف ترامب في مكالمة هاتفية مع شبكة إن بي سي أن "هناك الكثير من الأشخاص المهتمين بقيامي بهذا الأمر". ثم اتخذ ترامب خطوة أخيرة، وحاول النزول قليلا عن الشجرة العالية التي تسلقها، عندما قال "هذه مرحلة مبكرة للغاية وما زال أمامنا طريق طويل لنقطعه في هذه الرئاسة". ومع ذلك، قال إنه "لا يمزح" بشأن هذه القضية.

وقد أثار هذا التصريح الأصوات التي عارضته في الانتخابات واتهمته أنه يشكل تهديداً للديمقراطية.

سُئل ترامب عن الخيارات التي يمكنه من خلالها الدخول في فترة ولاية ثالثة، وكان أحد الخيارات انتخابه نائبا للرئيس، حتى يتمكن من تمرير الدور إليه. وسُئل ترامب عما إذا كان سيكشف عن طرق إضافية يمكنه من خلالها القيام بذلك، فأجاب بكلمة واحدة: "لا".

ينص التعديل الثاني والعشرون لدستور الولايات المتحدة، والذي أضيف عام 1951 بعد انتخاب الرئيس فرانكلين د. روزفلت لأربع فترات متتالية، بشكل لا لبس فيه على أنه "لا يجوز انتخاب أي شخص لمنصب الرئيس أكثر من مرتين".

الرئيس فرانكلين هو الرئيس الأطول خدمة في التاريخ الأمريكي، والذي لم يكن حتى ذلك الحين له حدود زمنية، لكن الرؤساء اختاروا عدم الاستمرار في مناصبهم بعد فترة ولاية ثانية. تقليد أسسه الرئيس الأول، جورج واشنطن. تولى فرانكلين منصبه لمدة ثلاث فترات كاملة خلال الحرب العالمية الثانية، وتوفي بعد وقت قصير من ولايته الرابعة نتيجة لمضاعفات صحية.

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