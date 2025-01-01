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"اطفئوا شمسهم"..وزراء نتنياهو يطالبون بقصف المولدات والواح الطاقة الشمسية بغزة

الإثنين 31 مارس 2025 03:08 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"اطفئوا شمسهم"..وزراء نتنياهو يطالبون بقصف المولدات والواح الطاقة الشمسية بغزة



القدس المحتلة / سما/

"اطفئوا عنهم الشمس"، إحدى مقترحات وزراء حكومة نتنياهو خلال اجتماع الكابنيت، دعوا إلى فصل جميع خطوط الكهرباء واستهداف المولدات وحتى الألواح الشمسية كي تغرق غزة في الظلام، ليلا ونهارا، وفقا لتقرير صحيفة يديعوت احرنوت.

وبعد أن قررت إسرائيل في وقت سابق من الشهر الجاري وقف إمدادات الكهرباء إلى القطاع، شهد الاجتماع سجالًا حادًا بين الوزراء ومسؤولي الأجهزة الحربية، الذين حذروا سابقًا من أن مثل هذه الخطوة قد تعرض حياة الاسرى الإسرائيليين للخطر.

وخلال المناقشات، أوضح ما يسمى منسق الحكومة الإسرائيلية في الاراضي المحتلة، بأن إسرائيل لا تزود غزة بالكهرباء، مشيرًا إلى أن حماس تعتمد بشكل رئيسي على المولدات الكهربائية. وعندها سأله وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير: "إذن، من أين تأتي الكهرباء التي نراها في غزة؟" ليجيبه عليان: "إنها تأتي من المولدات الخاصة والألواح الشمسية". فرد بن غفير: "إذاً علينا تعطيل هذه المولدات وإطفاء أضوائهم بالكامل".

وعلق مستشار الأمن القومي، تساحي هنغبي، بسخرية قائلاً: "يا غسان، أطفئ عليهم الشمس أيضاً. يجب أن نجعل غزة تغرق في الظلام حتى في وضح النهار".

فيما قالت وزيرة النقل ميري ريغيف: "ينبغي أن يحل عليهم ظلام دامس قبل عيد الفصح".

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