نتائج صادمة..الجيش الإسرائيلي ينشر نتائج تحقيقاته حول أحداث معسكر ومعبر "إيرز"..

القدس المحتلة / سما/

: كشف الجيش الإسرائيلي، الأحد، عن “نتائج صادمة” جديدة بشأن التحقيق في عملية “طوفان الأقصى”، العملية العسكرية التي أعلنت عنها حركة حماس في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

ونقلت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، عن الجيش الإسرائيلي بشأن تحقيقه في هجوم عناصر حماس على معبر “إيرز”، فجر السابع من أكتوبر 2023، وكشف عن “نتائج صادمة”.

وفي 7 أكتوبر 2023، هاجمت فصائل فلسطينية بغزة عبر عملية سمتها “طوفان الأقصى”، 11 قاعدة عسكرية و22 مستوطنة بمحاذاة القطاع بغية ما قالت إنه “لإنهاء الحصار الجائر على غزة (الذي استمر 18 عاما) وإفشال مخططات إسرائيل لتصفية القضية الفلسطينية وفرض سيادتها على المسجد الأقصى”.

وأكدت الصحيفة أن مقاتلي حركة حماس، اخترقوا حاجز إيرز شمالي قطاع غزة في دقائق معدودة، ربما لم تتخط نصف ساعة، حيث عانى الجيش الإسرائيلي من افتقار إلى الاستخبارات والتحضير والتنظيم والتنسيق والقيادة.

وأشارت إلى أن “الضباط الإسرائيليين دخلوا الملاجئ قبل الجنود أنفسهم، وكانوا يديرون المعركة عن طريق الهاتف وليس بأجسادهم”.

ولفتت إلى مقتل 9 جنود من الجيش الإسرائيلي وأسر 3 جنود آخرين خلال الساعات الأولى من فجر السابع من أكتوبر 2023، في حاجز إيرز فقط.

وأظهرت التحقيقات التي نشرها الجيش الإسرائيلي بشأن الحاجز نفسه، غياب التنسيق بين الوحدات العسكرية على الحاجز، أو القريبة منه داخل مستوطنات غزة.

ولم يكن هناك روتين عملياتي عسكري منسق بين جميع الجنود العاملين هناك، وهو ما ساهم في غياب التنظيم بوجه عام، وفق التحقيق.

وكشفت التحقيقات أن “قاعدة إيرز تم اختراقها واحتلالها من قبل 120 عنصرا فلسطينيا فقط، ولم تصل قوة الإنقاذ الإسرائيلية إلا حوالي الساعة الثالثة بعد الظهر”، على حد قولها.

وأشارت إلى عدم وجود أي خطة مناسبة للدفاع عن قاعدة إيرز، حتى أن موظفي سلطة حاجز إيرز الخمسة حبسوا أنفسهم داخل غرفة الاتصالات، حتى الساعة الرابعة إلا الربع من مساء اليوم نفسه (7 أكتوبر).

يذكر أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يحاول إلقاء المسؤولية عن إخفاق 7 أكتوبر على الجيش الإسرائيلي.