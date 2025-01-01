  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

عشرات الشهداء معظمهم اطفال ونساء في تصعيد دموي كبير في محتلف مناطق قطاع غزة

الإثنين 31 مارس 2025 02:57 ص / بتوقيت القدس +2GMT
عشرات الشهداء معظمهم اطفال ونساء في تصعيد دموي كبير في محتلف مناطق قطاع غزة



غزة / سما/

 استشهد عدد من المواطنين جراء القصف الجوي والبري على جنوب قطاع غزة منتصف الليل.

وقرر الكابنيت الحربي تصعيد عدوانه على القطاع المنكوب ، في إطار ما اسمته الضغط على حركة حماس للموافقة على مقترح نتنياهو لتوقيع صفقة تبادل .

واستشهد ستة مواطنين على الأقل وأصيب آخرون في غارة جوية وسط مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة. وأفادت الأنباء عن قصف مدفعي أيضاً تجاه مدينة رفح جنوب قطاع غزة

كما استشسهد 9 شهداء بينهم أطفال ونساء إثر قصف شقة سكنية في مدينة حمد شمالي خان يونس

واستشهد محمد أمين أبو فريح (16عامًا) وناصر ياسر أبو فريح (12عامًا) جراء قصف مدفعي إسرائيلي على عزبة عبد ربه شرقي جباليا شمالي قطاع غزة.

الأكثر قراءة اليوم

نتنياهو: التصعيد بغزة السبيل الوحيد لاستعادة الأسرى وحماس ستلقي سلاحها وتغادر غزة ..

الإعلام العبري عن تأهب الجيش المصري: إذا لم تتحرك واشنطن ستتخذ تل أبيب تدابير ..

ردا على تصريح ترامب.. إيران تهدد بضرب قاعدة دييغو غارسيا إذا تعرضت لأي هجوم أميركي..

العملات في فلسطين

خطّة اسرائيل الجهنميّة: تدمير 18 مخيّمًا بالضفة كما فعلت بمخيَّم جنين..

نتنياهو يزور المجر الأربعاء : اجتماع امني لا يمكن تأجيله ..

سلمتهم تركيا بعد ان فروا اليها..الإمارات تحكم بالإعدام بحق 3 أوزبكيين قتلوا حاخاما يهوديا

الأخبار الرئيسية

بعد تهديدات ترامب ..ايران: الصواريخ محملة في منصات الإطلاق

"اطفئوا شمسهم"..وزراء نتنياهو يطالبون بقصف المولدات والواح الطاقة الشمسية بغزة

الاعلام العبري : الكابنيت الاسرائيلي يقرر التصعيد وتكثيف الهجوم على غزة..

IMG_9122

الهلال الأحمر: ارتفاع عدد الجثامين المنتشلة إلى 14 جثمانا من بينهم ثمانية مسعفين في رفح..

تحقيق لصحيفة بريطانية يكشف الوحشية داخل سجون الاحتلال : صعق وطعن واغتصاب..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية