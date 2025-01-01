عشرات الشهداء معظمهم اطفال ونساء في تصعيد دموي كبير في محتلف مناطق قطاع غزة

غزة / سما/

استشهد عدد من المواطنين جراء القصف الجوي والبري على جنوب قطاع غزة منتصف الليل.

وقرر الكابنيت الحربي تصعيد عدوانه على القطاع المنكوب ، في إطار ما اسمته الضغط على حركة حماس للموافقة على مقترح نتنياهو لتوقيع صفقة تبادل .

واستشهد ستة مواطنين على الأقل وأصيب آخرون في غارة جوية وسط مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة. وأفادت الأنباء عن قصف مدفعي أيضاً تجاه مدينة رفح جنوب قطاع غزة

كما استشسهد 9 شهداء بينهم أطفال ونساء إثر قصف شقة سكنية في مدينة حمد شمالي خان يونس

واستشهد محمد أمين أبو فريح (16عامًا) وناصر ياسر أبو فريح (12عامًا) جراء قصف مدفعي إسرائيلي على عزبة عبد ربه شرقي جباليا شمالي قطاع غزة.