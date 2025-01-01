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الهلال الأحمر: ارتفاع عدد الجثامين المنتشلة إلى 14 جثمانا من بينهم ثمانية مسعفين في رفح..

الأحد 30 مارس 2025 06:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
الهلال الأحمر: ارتفاع عدد الجثامين المنتشلة إلى 14 جثمانا من بينهم ثمانية مسعفين في رفح..



غزة/سما/

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني الأحد أنه انتشل جثث 14 مسعفا استشهدوا في إطلاق نار للجيش الإسرائيلي على سيارات إسعاف في قطاع غزة قبل أسبوع.
وقال الهلال الأحمر في بيان “ارتفاع عدد الجثامين المنتشلة حتى اللحظة إلى 14 جثمانا، من بينهم ثمانية مسعفين من طواقم الهلال الأحمر وخمسة من طواقم الدفاع المدني وموظف يتبع لوكالة للأمم المتحدة”.
ولم يحدد البيان الوكالة الأممية التي كان يعمل فيها الموظف.
قتل هؤلاء المسعفون في إطلاق نار إسرائيلي على سيارات إسعاف في رفح بجنوب قطاع غزة في 23 آذار/مارس.
وأقر الجيش الإسرائيلي بأن قواته فتحت النار على سيارات الإسعاف بعد أن اعتبرتها “مشبوهة”.

وقع إطلاق النار في حي تل السلطان بمدينة رفح بعد أيام قليلة من تجدد الهجوم الإسرائيلي على المنطقة القريبة من الحدود المصرية، بعد أن استأنف الجيش قصفه لغزة في 18 آذار/مارس منهيا هدنة استمرت قرابة شهرين.
واتهم الهلال الأحمر السبت السلطات الإسرائيلية برفض السماح بعمليات البحث عن المسعفين

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