اتصال هاتفي بين الرئيس والرئيس المصري

رام الله/سما/

جرى اتصال هاتفي، اليوم الأحد، بين رئيس دولة فلسطين محمود عباس، ورئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي، تبادلا خلاله التهاني بحلول عيد الفطر.

وأعرب الرئيس المصري عن أمنياته بأن يعيد المولى عز وجل هذه المناسبة وقد حقق الشعب الفلسطيني آماله وأحلامه بالحرية والاستقلال، مؤكدا موقف جمهورية مصر العربية الثابت والواضح والداعم للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني.

بدوره، هنأ الرئيس محمود عباس، الرئيس عبد الفتاح السيسي بحلول عيد الفطر، متمنيا لجمهورية مصر العربية وشعبها الشقيق مزيدا من التقدم والازدهار.

كما شكر سيادته الرئيس عبد الفتاح السيسي على مواقفه الداعمة لشعبنا وحقوقه المشروعة.