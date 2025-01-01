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اتصال هاتفي بين الرئيس والرئيس المصري

الأحد 30 مارس 2025 02:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
اتصال هاتفي بين الرئيس والرئيس المصري



رام الله/سما/

جرى اتصال هاتفي، اليوم الأحد، بين رئيس دولة فلسطين محمود عباس، ورئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي، تبادلا خلاله التهاني بحلول عيد الفطر.

وأعرب الرئيس المصري عن أمنياته بأن يعيد المولى عز وجل هذه المناسبة وقد حقق الشعب الفلسطيني آماله وأحلامه بالحرية والاستقلال، مؤكدا موقف جمهورية مصر العربية الثابت والواضح والداعم للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني.

بدوره، هنأ الرئيس محمود عباس، الرئيس عبد الفتاح السيسي بحلول عيد الفطر، متمنيا لجمهورية مصر العربية وشعبها الشقيق مزيدا من التقدم والازدهار.

كما شكر سيادته الرئيس عبد الفتاح السيسي على مواقفه الداعمة لشعبنا وحقوقه المشروعة.

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