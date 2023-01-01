محدث) ثلاثة شهداء في قصف الاحتلال رفح وخان يونس

غزة /سما/

استُشهد ثلاثة مواطنين، وأصيب آخرون، ظهر اليوم الأحد، في قصف الاحتلال محافظتي رفح، وخان يونس، جنوب قطاع غزة.

وأفاد شهود عيان بأن شهيدا ارتقى في قصف الاحتلال منزلا في بلدة شوكة شرق مدينة رفح، واثنين آخرين جراء قصف مسيّرة تجمعا للمواطنين في مخيم خان يونس.

وقد استُشهد منذ فجر اليوم، وفي أول أيام عيد الفطر المبارك، 20 مواطنا، بينهم أطفال ونساء، في قصف الاحتلال أنحاءً متفرقة في قطاع غزة.

وحسب مصادر طبية، فقد ارتفعت حصيلة شهداء العدوان على قطاع غزة إلى 50,277، والإصابات إلى 114,095، منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.