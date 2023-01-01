  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

محدث) ثلاثة شهداء في قصف الاحتلال رفح وخان يونس

الأحد 30 مارس 2025 02:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
محدث) ثلاثة شهداء في قصف الاحتلال رفح وخان يونس



غزة /سما/

استُشهد ثلاثة مواطنين، وأصيب آخرون، ظهر اليوم الأحد، في قصف الاحتلال محافظتي رفح، وخان يونس، جنوب قطاع غزة.

وأفاد شهود عيان بأن شهيدا ارتقى في قصف الاحتلال منزلا في بلدة شوكة شرق مدينة رفح، واثنين آخرين جراء قصف مسيّرة تجمعا للمواطنين في مخيم خان يونس.

وقد استُشهد منذ فجر اليوم، وفي أول أيام عيد الفطر المبارك، 20 مواطنا، بينهم أطفال ونساء، في قصف الاحتلال أنحاءً متفرقة في قطاع غزة.

وحسب مصادر طبية، فقد ارتفعت حصيلة شهداء العدوان على قطاع غزة إلى 50,277، والإصابات إلى 114,095، منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

الأكثر قراءة اليوم

اتصالات محمومة عشية العيد: المخابرات المصرية طالبت واشنطن بالتدخل لمنع “تصفية بيروقراط حماس” وتركيا تدخل على خط “الوساطة” وتلوم الإدارة الأمريكية..

محادثات الدوحة .. حماس تتنازل واسرائيل ترفض..

لحظات من الموت والخوف ..

مؤسسة هند رجب تقدم شكوى جنائية في ألمانيا ضد مجرم حرب إسرائيلي

نتنياهو: التصعيد بغزة السبيل الوحيد لاستعادة الأسرى وحماس ستلقي سلاحها وتغادر غزة ..

نتنياهو يزور المجر الأربعاء : اجتماع امني لا يمكن تأجيله ..

ردا على تصريح ترامب.. إيران تهدد بضرب قاعدة دييغو غارسيا إذا تعرضت لأي هجوم أميركي..

الأخبار الرئيسية

نتنياهو: التصعيد بغزة السبيل الوحيد لاستعادة الأسرى وحماس ستلقي سلاحها وتغادر غزة ..

خطّة اسرائيل الجهنميّة: تدمير 18 مخيّمًا بالضفة كما فعلت بمخيَّم جنين..

ردا على تصريح ترامب.. إيران تهدد بضرب قاعدة دييغو غارسيا إذا تعرضت لأي هجوم أميركي..

IMG_9116

الجيش الإسرائيلي يعلن احتلاله مناطق جديدة جنوب سوريا وتنفيذ عمليات عسكرية..

عيد دموي ..مجازر بحق النازحين في خان يونس ..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية