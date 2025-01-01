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نتنياهو: التصعيد بغزة السبيل الوحيد لاستعادة الأسرى وحماس ستلقي سلاحها وتغادر غزة ..

الأحد 30 مارس 2025 02:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو: التصعيد بغزة السبيل الوحيد لاستعادة الأسرى وحماس ستلقي سلاحها وتغادر غزة ..



القدس المحتلة/سما/

اعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو قرار حكومته بتصعيد الهجوم على غزة بزعم ان الضغط هو السبيل الوحيد لاستعادة الأسرى".

جاء ذلك في مستهل جلسة الحكومة الإسرائيلية، صباح اليوم الأحد، وقال نتنياهو إن "الدمج بين الضغط العسكري والضغط السياسي هو الشيء الوحيد الذي أعاد الأسرى، وليس كل الادعاءات والشعارات الفارغة التي أسمعها في الاستوديوهات من أولئك الذين يظنون أنفسهم خبراء".

وفي ما يتعلق بحرب الإبادة على قطاغ غزة، قال نتنياهو: "الضغط العسكري ناجع. فهو يضرب في آن واحد قدرات حماس العسكرية والحكومية من جهة، ويخلق من جهة أخرى ظروفًا لتحرير أسرانا. هذا بالضبط ما نقوم به".

وتابع: "اجتمع الكابينيت الليلة الماضية وقرر زيادة الضغط، الذي كان كبيرًا، من أجل تعزيز سحق حماس وتهيئة الظروف المثلى لتحرير الأسرى". وأضا: "في هذا السياق، أريد الرد على ثلاث مزاعم زائفة تُوجّه ضدنا باستمرار، ضمن سلسلة من الأكاذيب المستمرة".

وقال إن "الأولى، أننا لا نجري مفاوضات. هذا غير صحيح. نحن نجري المفاوضات تحت النار، ولهذا فهي فعالة. نلاحظ الآن بعض التصدعات. الثانية، أننا غير مستعدين لمناقشة المرحلة النهائية. هذا أيضًا غير صحيح".

وأضاف "نحن مستعدون. على حماس أن تلقي سلاحها، وتسمح لقادتها بمغادرة غزة، ونحن سنؤمّن الأمن العام في القطاع ونمكّن من تنفيذ خطة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، خطة الهجرة الطوعية. هذه هي الخطة. لا نخفيها ومستعدون لمناقشتها في أي وقت".

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