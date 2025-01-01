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الجيش الإسرائيلي يعلن احتلاله مناطق جديدة جنوب سوريا وتنفيذ عمليات عسكرية..

الأحد 30 مارس 2025 01:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش الإسرائيلي يعلن احتلاله مناطق جديدة جنوب سوريا وتنفيذ عمليات عسكرية..



القدس المحتلة/سما/

أعلن الجيش الإسرائيلي دخول قواته إلى مواقع جديدة في منطقة جبل الشيخ جنوب غربي سوريا خلال الأسبوع الماضي.
وجاء في بيان للجيش الإسرائيلي: “خلال الأسبوع الماضي، نفذت قوات لواء 810، التابع لقيادة فرقة 210، عمليات في مناطق جديدة عند قمة جبل الشيخ السوري، بهدف تعطيل التهديدات ومصادرة معدات العدو في المنطقة”.
وأضاف: “خلال العملية، اكتشفت قوات اللواء 810 ووحدة “يهالوم” بنى تحتية عسكرية، بما في ذلك معدات حربية وجهاز متفجرات يزن عشرات الكيلوغرامات”.
وقال: “ستواصل قوات جيش الدفاع الإسرائيلي عملياتها ضد البنى التحتية الإرهابية في قمة جبل الشيخ، لضمان أمن المواطنين الإسرائيليين وسكان هضبة الجولان”.

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