  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

اسرائيل تصادق على نفق استيطاني لعزل القدس وتقطيع أوصال الضفة

الأحد 30 مارس 2025 01:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
اسرائيل تصادق على نفق استيطاني لعزل القدس وتقطيع أوصال الضفة



القدس المحتلة/سما/

صادق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية "الكابينيت"، اليوم الأحد، على فتح نفق بين بلدتي العيزرية والزعيم تمهيدا لضم مستوطنة معاليه أدوميم للقدس.

وافادت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، ان الكابينت صادق على شق نفق بين العيزرية والزعيم تمهيد لضم معاليه ادوميم للقدس ومنع الفلسطينين من المرور ، مما يعني قطع الطريق بين بيت لحم والخليل باريحا.

والمصادقة على الخطة التي قدمها وزير الجيش الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أتت بعد عدة سنوات من التأجيل من قبل الحكومات السابقة.

والهدف من الخطة التي دفع بها كاتس هو تحويل الفلسطينيين عن مسار المنطقة والطرق التي تربط معاليه أدوميم بالقدس، والتي ستكون الآن متاحة فقط للإسرائيليين، دون الفلسطينيين.

واجرى كاتس عدة مناقشات حول هذا الموضوع مع مسؤولين أمنيين، والآن أصبحت الظروف مهيأة.

وتبلغ الميزانية المخصصة لطريق "نسيج الحياة" 335 مليون شيكل، والتي سيتم خصمها من "الصندوق الإضافي للإدارة المدنية".

الأكثر قراءة اليوم

اتصالات محمومة عشية العيد: المخابرات المصرية طالبت واشنطن بالتدخل لمنع “تصفية بيروقراط حماس” وتركيا تدخل على خط “الوساطة” وتلوم الإدارة الأمريكية..

محادثات الدوحة .. حماس تتنازل واسرائيل ترفض..

لحظات من الموت والخوف ..

مؤسسة هند رجب تقدم شكوى جنائية في ألمانيا ضد مجرم حرب إسرائيلي

يوم الأرض الفلسطيني: صمود مستمر في وجه الإبادة والمعاناة ..

نتنياهو يزور المجر الأربعاء : اجتماع امني لا يمكن تأجيله ..

إطلاق صاروخين من اليمن باتجاه إسرائيل صباح اليوم الاحد…

الأخبار الرئيسية

نتنياهو: التصعيد بغزة السبيل الوحيد لاستعادة الأسرى وحماس ستلقي سلاحها وتغادر غزة ..

خطّة اسرائيل الجهنميّة: تدمير 18 مخيّمًا بالضفة كما فعلت بمخيَّم جنين..

ردا على تصريح ترامب.. إيران تهدد بضرب قاعدة دييغو غارسيا إذا تعرضت لأي هجوم أميركي..

IMG_9116

الجيش الإسرائيلي يعلن احتلاله مناطق جديدة جنوب سوريا وتنفيذ عمليات عسكرية..

عيد دموي ..مجازر بحق النازحين في خان يونس ..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية