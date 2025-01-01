اسرائيل تصادق على نفق استيطاني لعزل القدس وتقطيع أوصال الضفة

القدس المحتلة/سما/

صادق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية "الكابينيت"، اليوم الأحد، على فتح نفق بين بلدتي العيزرية والزعيم تمهيدا لضم مستوطنة معاليه أدوميم للقدس.

وافادت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، ان الكابينت صادق على شق نفق بين العيزرية والزعيم تمهيد لضم معاليه ادوميم للقدس ومنع الفلسطينين من المرور ، مما يعني قطع الطريق بين بيت لحم والخليل باريحا.

والمصادقة على الخطة التي قدمها وزير الجيش الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أتت بعد عدة سنوات من التأجيل من قبل الحكومات السابقة.

والهدف من الخطة التي دفع بها كاتس هو تحويل الفلسطينيين عن مسار المنطقة والطرق التي تربط معاليه أدوميم بالقدس، والتي ستكون الآن متاحة فقط للإسرائيليين، دون الفلسطينيين.

واجرى كاتس عدة مناقشات حول هذا الموضوع مع مسؤولين أمنيين، والآن أصبحت الظروف مهيأة.

وتبلغ الميزانية المخصصة لطريق "نسيج الحياة" 335 مليون شيكل، والتي سيتم خصمها من "الصندوق الإضافي للإدارة المدنية".