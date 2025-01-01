الطقس: أجواء ربيعية لطيفة ومعتدلة

رام الله/سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الأحد، صافيا بوجه عام، وربيعيا لطيفا، ومعتدلا، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة، لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحوالي 4 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا مثيرة للغبار، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو غائما جزئيا باردا نسبيا في المناطق الجبلية، ولطيفا في بقية المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو، يوم غدٍ الاثنين، صافيا بوجه عام، وحارا نسبيا الى حار، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام، والرياح جنوبية شرقية الى شرقية معتدلة الى نشطة السرعة مثيرة للغبار، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والثلاثاء، يكون الجو غائما حارا بوجهٍ عام، ويطرأ ارتفاع آخرعلى درجات الحرارة، بحيث تبقى أعلى من معدلها السنوي العام، والرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، وتكون مثيرة للغبار أحيانًا، ويتوقع في ساعات المساء والليل سقوط امطار متفرقة فوق بعض المناطق، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

والأربعاء، يكون الجو غائمًا جزئيًا ربيعيا لطيفا ومعتدلا، حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة مع بقائها اعلى من معدلها السنوي العام بحوالي 4 درجات مئوية، ويحتمل سقوط امطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق الرياح غربية الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .