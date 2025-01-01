120 ألف مصل يؤدون صلاة العيد في الأقصى ..

القدس المحتلة/سما/

بالتكبير والتهليل، توافد عشرات الآلاف من المصلين إلى المسجد الأقصى وأدوا صلاة عيد الفطر فيه.

وقدرت دائرة الأوقاف الإسلامية عدد المصلين الذين أدوا صلاة العيد في الأقصى بنحو 120 ألف مصلٍ.

وبدأ التوافد إلى الأقصى من أهالي القدس والداخل الفلسطيني، إضافة إلى عشرات المسلمين من الدول العربية والإسلامية، منذ ساعات فجر اليوم الأحد، حيث حضرت عائلات كاملة تضم رجالًا ونساءً وأطفالًا، وامتلأت ساحات المسجد بالمصلين.

كما صدحت تكبيرات المصلين في مساجد الأقصى وساحاته.

وقال الشيخ عمر الكسواني، مدير المسجد الأقصى: "لقد لبى عشرات الآلاف نداء الأقصى في هذا اليوم المبارك، ونسأل الله أن يفرج كرب أهالي غزة والضفة الغربية والقدس. ورغم الألم، نؤدي هذه الشعيرة تقربًا إلى الله بعد شهر رمضان، شهر العبادات".

وانتشرت قوات الاحتلال على أبواب الأقصى وفي طرقاته، وعلى أبواب البلدة القديمة، ولم يخلو هذا اليوم من اعتداءات قوات الاحتلال على الشبان بالضرب والاحتجاز والتفتيش والشبح على الجدران، ومنعهم من دخول الأقصى بشكل عشوائي.

كما أدى المبعدون عن الأقصى صلاة العيد على عتباته، واستمعوا إلى خطبة العيد والصلاة عبر سماعات المسجد.

ومع استمرار الحرب على قطاع غزة والاعتداءات المتصاعدة في الضفة الغربية، أكد الفلسطينيون الذين صلوا في الأقصى أن الفرحة كانت ناقصة، ولم تكن هناك أجواء احتفالية كما كانت في السنوات الماضية، من توزيع الحلويات وفعاليات للأطفال وتوزيع الهدايا، فقد اقتصر اليوم على أداء الشعائر الدينية ولقاء الأهالي والعائلات في ساحات الأقصى.

وأكد المقدسيون أن شد الرحال إلى الأقصى خلال شهر رمضان وفي هذا اليوم لأداء صلاة العيد، هو رسالة وتأكيد على التمسك بالأقصى رغم الاعتداءات الإسرائيلية، والاعتقالات، والضرب على الأبواب، وقرارات الإبعاد.