عيد دموي ..مجازر بحق النازحين في خان يونس ..

غزة /سما/

واصلت الطائرات الاسرائيلية قصفها لمناطق قطاع غزة في اول أيام عيد الفطر الذي يوافق اليوم 13 لعودة الحرب مخلفة اعدادًا من الشهداء والجرحى.

واستشهد عشرة مواطنين ومصابون في قصف إسرائيلي استهدف خيمة تؤوي نازحين في منطقة المواصي غربي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

كما استشهد المواطن كامل العقاد بقصف استهدف منزله وسط مدينة خان يونس ليلتحق بزوجته وأبناءه الذين قضوا في غارات سابقة.

وارتقت الشهيدتان الطفلتان شروق ويقين محمود القهوجي اثر استهداف منزل العائلة بمدينة بني سهيلا شرق خانيونس.

وارتدت الطفلتان الكفن بدل ملابس العيد في رحلة الوداع الأخيرة نحو المقابر.

وارتقى اربعة شهداء و عدد من الاصابات جراء قصف جنوب خانيونس من عائلة القاضي وهم : -علا عبدالحميد القاضى ،محمد رشيد القاضى ، نور شفيق القاضى، وعبدالرحمن شفيق القاضى.





وفي جباليا ارتقت شهيدتان احداهما طفلة وإصابات جراء استهداف الاحتلال منزلاً لعائلة مقبل في منطقة الجرن في جباليا شمال غزة.

واستشهد مواطن وإصابات جراء استهداف الاحتلال مركبات مدنية في حي التفاح شرقي مدينة غزة

وقصفت المدفعية شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة

وقالت وزارة الصحة بغزة في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع انه وصل المشافي26 شهيدا (بينهم شهيد انتشال) و70 إصابة،خلال 24 ساعة الماضية.

وبلغت حصيلة الشهداء والاصابات منذ 18 مارس 2025 بلغت (921 شهيداو 2054 اصابة).

وارتفعت حصيلة العدوان الاسرائيلي الى 50277 شهيدا و 114095 اصابة منذ السابع من اكتوبر للعام2023م.