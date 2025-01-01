اتصال هاتفي بين الرئيس وملك الأردن

رام الله/سما/

جرى اتصال هاتفي، اليوم السبت، بين رئيس دولة فلسطين محمود عباس، وملك الأردن الملك عبد الله الثاني، تبادلا خلاله التهاني بحلول عيد الفطر.

وأعرب الملك عبد الله الثاني عن أمنياته بأن يعيد المولى عز وجل هذه المناسبة وقد حقق الشعب الفلسطيني آماله وأحلامه بالحرية والاستقلال. مؤكدا موقف المملكة الأردنية الهاشمية الثابت والواضح تجاه القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني.

بدوره، هنأ الرئيس محمود عباس، الملك عبد الله الثاني بحلول عيد الفطر، متمنيا للملكة الأردنية الهاشمية وشعبها الشقيق مزيدا من التقدم والازدهار.

كما شكر سيادته الملك عبد الله الثاني على مواقفه الداعمة لشعبنا وحقوقه المشروعة.