الأمم المتحدة : أكثر من نصف شمال غزة بات خاضعا لأوامر إخلاء إجبارية

غزة/سما/

أعربت مفوضية حقوق الإنسان بالأمم المتحدة عن شعورها بالقلق العميق حيال تقلص المساحة المتاحة للمدنيين في غزة.

واضافت "على إسرائيل السماح بدخول المساعدات لقطاع غزة ووقف أي ترحيل قسري".

وقال ثمين الخيطان، المتحدث باسم المفوضية، إنه منذ استئناف الحرب في 18 مارس، اصدر الجيش الإسرائيلي 10 أوامر إخلاء إجبارية تشمل مناطق واسعة في جميع محافظات القطاع وبات أكثر من نصف شمال قطاع غزة خاضعاً لمثل هذه الأوامر.

وأضاف المتحدث، أن عمليات الإخلاء تلك لا تتوافق مع متطلبات القانون الدولي الإنساني، وأن الترحيل القسري انتهاك خطير للقانون الدولي الإنساني ويشكل جريمة بموجب القانون الدولي.