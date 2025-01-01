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“أحذركم من رفض اليد الممدودة”… الكشف عن نص رسالة “التهديد” التي أرسلها ترامب إلى خامنئي

السبت 29 مارس 2025 11:26 ص / بتوقيت القدس +2GMT
“أحذركم من رفض اليد الممدودة”… الكشف عن نص رسالة “التهديد” التي أرسلها ترامب إلى خامنئي



طهران / وكالات /

كشفت مصادر إيرانية عن مضمون الرسالة التي بعث بها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إلى طهران بشأن برنامجها النووي ودعوتها لإجراء مفاوضات، وذلك بعد إعلان إيران أنها ردت رسميا عليه.
وجاء في الرسالة التي نشرها مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية محمد صالح صدقيان، اليوم السبت: “سماحة آية الله خامنئي، مع كامل الاحترام لمكانة قيادتكم وللشعب الإيراني، أوجه إليكم هذه الرسالة بهدف فتح صفحة جديدة في علاقاتنا، بعيدًا عن عقود من النزاعات وسوء الفهم”.
وتابع ترامب: “لقد حان الوقت لتجاوز العداء والسعي نحو التعاون والاحترام المتبادل. أمامنا اليوم فرصة تاريخية ينبغي اغتنامها”.

وواصل: “تحت قيادتي، أمريكا مستعدة لاتخاذ خطوة كبيرة نحو السلام وخفض التوتر. يمكننا معًا رفع العقوبات، وتعزيز الاقتصاد الإيراني، وفتح أبواب التعاون بين بلدينا، لكنني أحذّركم، إذا رفضتم هذه اليد الممدودة، وإذا اختار النظام الإيراني مسار التصعيد، والدعم المستمر للتنظيمات الإرهابية، والمغامرات العسكرية، فإن الرد سيكون حاسمًا وسريعًا. لن نقف مكتوفي الأيدي أمام تهديدات نظامكم لشعبنا أو لحلفائنا”.
وختم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، رسالته: “إذا كنتم مستعدين للتفاوض، فنحن كذلك، ولكن إن تجاهلتم مطالب المجتمع الدولي، فسيسجل التاريخ أنكم أضعتم فرصة ثمينة”.
وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قال أمس الجمعة، إن إيران ستواجه أمورا سيئة للغاية في حال فشلت في التوصل إلى اتفاق نووي، وذلك بعد رد طهران على رسالته التي يدعوها فيها إلى إجراء محادثات.

وأضاف ترامب في تصريحات للصحفيين في المكتب البيضاوي: “أرسلتُ إلى إيران رسالة في الآونة الأخيرة، وقلتُ لهم: عليكم اتخاذ قرار، بطريقة أو بأخرى، وإما أن نتحاور ونتفاوض، وإلا ستتعرض إيران لأمور سيئة للغاية”.
وتابع: “لا أريد أن يحدث ذلك، إن الخيار الأفضل بالنسبة لي – ولا أقول هذا من باب القوة أو الضعف – هو أن نتوصل إلى حل مع إيران، ولكن إذا لم نتوصل إلى حل، فستتعرض إيران لأمور سيئة للغاية”.
وكشف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في بداية شهر مارس/ آذار الجاري، أنه بعث برسالة إلى المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، وفي الوقت نفسه، مضى ترامب قدما في برنامجه “للضغط الأقصى” المتمثل في فرض عقوبات إضافية على طهران، والتهديد بعمل عسكري ضدها، إذا رفضت التفاوض مع أمريكا.
ورفضت طهران التفاوض مباشرة مع واشنطن في ظل هذه الظروف، لكنها أبقت على إمكانية إجراء محادثات غير مباشرة.
ويوم الخميس الماضي، صرّح وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، بأنه سلّم رسالة ردا على مبادرة ترامب للتواصل مع سلطنة عُمان، التي لعبت دور الوسيط في الماضين في ظل غياب العلاقات الدبلوماسية بين أمريكا وإيران.

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