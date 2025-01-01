صور ..أكثر من 1000 قتيل وآلاف الإصابات حصيلة أولية للزلزال المدمر الذي ضرب بورما ..

وكالات - سما-

ارتفع عدد ضحايا الزلزال المزدوج الذي ضرب ميانمار إلى 1002 قتيل و 2376 جريحا.

جاء ذلك في بيان أصدرته الإدارة العسكرية في ميانمار بشأن الزلزال المزدوج الذي ضرب البلاد صباح الجمعة.

وذكر البيان أن 1002 شخص لقوا حتفهم في الزلزالين حتى الآن، وأصيب 2376 شخصا، ولا يزال 30 شخصا في عداد المفقودين.

وأظهرت مقاطع نشرت على منصات وسائل التواصل الاجتماعي، العديد من المباني المنهارة وتضررت البنية التحتية، بما في ذلك الدير البوذي التاريخي “ما سوي يان” في ماندالاي، ثاني أكبر مدينة في ميانمار، حيث شعر الناس بالزلزال بشدة، .

وقالت منظمة “كريستيان إيد” إن ممثليها الميدانيين أفادوا بانهيار سد في المدينة وارتفاع منسوب المياه في المناطق المنخفضة.

وفي منطقة ساغاينغ، مركز الزلزال، انهار جسر عمره 90 عاما وتضرر الطريق السريع الذي يربط بين مدينتي ماندالاي ويانغون.

وذكرت تقارير إعلامية أن مباني في العاصمة الميانمارية نايبيداو، بما فيها معابد دينية، تضررت جراء الزلزال.

من جهة أخرى، ذكرت تقارير إعلامية أن 6 أشخاص لقوا حتفهم وأصيب 22 آخرين في موقع إنشاء مبنى شاهق انهار في العاصمة التايلندية بانكوك.

وإلى جانب ميانمار وتايلاند، تسببت الزلزال المزدوج أيضًا في أضرار في بعض أجزاء مقاطعة يونان الصينية المتاخمة لميانمار، ولم يتم الإبلاغ بعد عن وقوع قتلى في المقاطعة، حيث تسببت الهزات في وقوع إصابات.

وبعد نداء المساعدة الدولية الذي أطلقته الإدارة العسكرية في ميانمار عقب الزلزال، بدأت الدول في إرسال فرق الإنقاذ ومواد الإغاثة.

وحسب وكالة شينخوا الصينية، فإن فريق إغاثة مكون من 37 شخصًا من مقاطعة يونان الصينية وصل إلى مدينة يانغون في ميانمار صباح السبت.

وذكرت أن الفريق يحمل أجهزة استشعار للحرارة، وأنظمة إنذار للزلازل، ومسيرات لدعم أنشطة الإنقاذ والإغاثة من الكوارث.

من جهتها ذكرت أعلنت وكالة تاس الروسية للأنباء، أرسال وزارة حالات الطوارئ الروسية فريق مكون من 120 عامل إنقاذ وطائرتين تحملان مواد إغاثة إلى منطقة الزلزال.

وأعلن وزير الخارجية الهندي فيكرام ميسري في منشور له على إحدى مواقع التواصل الاجتماعي، أن بلاده أرسلت فريق إنقاذ وفريقا طبيا، فضلا عن المواد الضرورية مثل البطانيات، وأغطية من القماش المشمع، ومستلزمات نظافة، وأكياس النوم، ومصابيح تعمل بالطاقة الشمسية وطرود غذائية.

ومن ناحية أخرى، أعلنت وزارة الخارجية الماليزية عن الاستعداد لإرسال فريق مكون من 50 شخصا إلى يانغون.

وأمس الجمعة، ضرب زلزالان شديدان بقوة 7.7 و6.4 درجات على مقياس ريختر، وسط ميانمار.