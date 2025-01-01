غزة /سما/

أبرزت الصحف المحلية الثلاث (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس) الصادرة اليوم السبت، في عناوينها، استشهاد 14 مواطنا وإصابة آخرين في قصف الاحتلال منزلا بحي الزيتون جنوب مدينة غزة.

كما عنونت الصحف، استمرار العدوان المتواصل على مدينتي طولكرم وجنين ومخيماتها.

وفيما يلي أبرز العناوين:

الحياة الجديدة:

- إصابات واعتقالات في الضفة ومستعمرون يعتدون على مواطنين بمسافر يطا ومصلين داخل مسجد بخربة طانا

- "الأونروا": تراكم النفايات في غزة يعرض حياه الناس للخطر

- آلاف المصلين يؤدون الجمعة في الحرم الإبراهيمي رغم إجراءات الاحتلال

- أهلنا داخل أراضي الـ 48 يحيون ذكرى يوم الأرض

- السلطة الوطنية: صرف المساعدات المالية للعائلات سيكون عبر مؤسسة التمكين الاقتصادي وفق معايير الفقر متعدد الأبعاد

- 75 ألفا يؤدون الجمعة اليتيمة من رمضان ومئة ألف صلاتي العشاء والتراويح في الأقصى

- تورك: الترحيل القسري لأهالي غزة جريمة وانتهاك خطير للقانون الدولي

الأيام:

- 35 شهيدا.. قصف عنيف للمنازل وخيام النازحين وتعميق العدوان البري

- الأمم المتحدة: الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة تحمل سمات جرائم وحشية

- شمال الضفة: العدوان يتصاعد وسط عمليات تجريف وحرق منازل

- مستعمرون يصيبون مواطنين بجروح بعد الاعتداء عليهم في مسافر يطا

- الاحتلال يستعد لإقرار 6 مخططات استعمارية في القدس المحتلة بعد غد

- سلسله غارات أميركية على مناطق في اليمن

القدس:

- 14 شهيدا من عائلة واحدة بحي الزيتون

- استهداف 26 تكية طعام و37 مركز مساعدات منذ بدء العدوان

- عشرات الجنود يقتحمون المنازل في جنين وطولكرم

- العثور على جثامين 15 مسعفا والدفاع المدني مدفونة بجانب سياراتهم المدمرة

- السلطة: صرف المساعدات سيكون "تمكين"

- الأمم المتحدة: إسرائيل ترفض جهودنا لتنسيق التحركات الإنسانية