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الطقس: أجواء غائمة جزئيا وربيعية لطيفة معتدلة

السبت 29 مارس 2025 11:03 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الطقس: أجواء غائمة جزئيا وربيعية لطيفة معتدلة



رام الله/سما/

أفادت دائرة الأرصاد الجوية، بأن الكتلة الهوائية الحارة تنحسر، ويكون الجو غائما جزئيا ربيعيا لطيفا ومعتدلا، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحوالي 4 درجات مئوية، ويحتمل سقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، والرياح غربية الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، مثيرة للغبار، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو غائما جزئيا، وباردا نسبيا في المناطق الجبلية، ولطيفا في بقية المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم غد الأحد، يكون الجو صافيا بوجه عام، وربيعيا لطيفا ومعتدلا، ولا يطرأ تغيير على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحوالي 4 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، مثيرة للغبار، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

ويوم الإثنين المقبل، يكون الجو صافيا بوجه عام، وحارا نسبيا الى حار، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام، والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية معتدلة الى نشطة السرعة، مثيرة للغبار، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما الثلاثاء، يكون الجو غائما بوجه عام، حارا نسبيا الى حار، ولا يطرأ تغيير على درجات الحرارة، بحيث تبقى أعلى من معدلها السنوي العام، والرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية، خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، ومثيرة للغبار، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية، المواطنين من خطر تدني مدى الرؤيا الأفقية نتيجة تشكل الضباب في بعض المناطق.

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