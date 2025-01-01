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12 يوما لعودة الحرب على غزة : شهداء وجرحى في غارات متواصلة ومصير أفراد الهلال الأحمر والدفاع المدني لا زال مجهولا

السبت 29 مارس 2025 11:00 ص / بتوقيت القدس +2GMT
12 يوما لعودة الحرب على غزة : شهداء وجرحى في غارات متواصلة ومصير أفراد الهلال الأحمر والدفاع المدني لا زال مجهولا



غزة /سما/

واصل الطيران الحربي الاسرائيلي غاراته على مختلف مناطق قطاع غزة في اليوم ١٢ من عودة الحرب مخلفا اعدادًا من الشهداء والجرحى.
وارتقى شهيد واصيب سبعة مواطنين عقب استهداف منزل في بلدة القرارة شمال مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.
وكان ثلاثة مواطنين ارتقوا في القصف على منطقة المواصي بخان يونس خلال ال ٢٤ ساعة الماضية وهم محمود أحمد عدوان وإسماعيل شكشك بقصف مركبة بمنطقة المواصي والمواطن محمد سامي حجازي قصف في مدينة أصداء شمال المدينة.
وصباح اليوم نفذ طيران الاحتلال سلسلة غارات جوية على مدينة رفح.
واستهدف الاحتلال حي الجنينة شرق المدينة بثلاث غارات في حين نفذ الاحتلال عملية نسف منازل غرب مدينة رفح.
واعلنت وزارة الصحة بغزة انه وصل مشافي القطاع ٤٣ شهيدا بينهم شهيدان انتشال و ١١٥ إصابة، خلال ال ٢٤ ساعة الماضية.
وبلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ ١٨ مارس ٢٠٢٥ بلغت ٨٩٦ شهيدا، ١٩٨٤ إصابة.
وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى ٥٠٢٥١ شهيد و ١١٤٠٢٥ إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام ٢٠٢٣ م.
واعلن الهلال الأحمر ان جهود العثور على تسعة من أفراده فقدوا في اليوم الاول للهجوم على حي تل السلطان غرب مدينة رفح قبل اسبوع لا تزال متواصلة.
واكد العثور على المركبات مدمرة داعيا في الوقت نفسه الجهات الدولية لمساعدته في عملية البحث.
وعثرت الأطقم الطبية على جثمان قائد فرقة الدفاع المدني التي توجهت في اليوم ذاته للبحث عن أفراد الهلال وبقي مصير اربعة اخرين مجهولا.

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