"أكسيوس": نتنياهو كلف "الموساد" العثور على دول إفريقية لإيواء الفلسطينيين.

واشنطن/سما/

أفاد موقع "أكسيوس" الأمريكي، نقلا عن مسؤولين إسرائيليين، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كلف "الموساد" العثور على دول إفريقية لإيواء الفلسطينيين.



وأكد مسؤولان إسرائيليان، ومسؤول أمريكي سابق، أن محادثات جرت بالفعل خلف الكواليس مع الصومال وجنوب السودان، وهما دولتان فقيرتان تعانيان من النزاعات الإقليمية، بالإضافة إلى دول أخرى، منها إندونيسيا، إلا أن مكتب نتنياهو رفض التعليق على تلك الأنباء، حسب الموقع.

وتسعى إسرائيل وفقا لـ"أكسيوس"، إلى الدفع بهذه الخطوة وغيرها من الإجراءات لـ"تشجيع إخراج الفلسطينيين من غزة" وما تسميه بـ"الهجرة الطوعية"، وفي الوقت ذاته استئناف الحرب وإصدار أوامر بإجلاء الفلسطينيين من أجزاء من القطاع. وقد تعهد نتنياهو ومسؤولون إسرائيليون، باحتلال المزيد والمزيد من أراضي غزة إذا رفضت حركة "حماس" إطلاق سراح الرهائن المتبقين لديها.

وأضاف الموقع، أن الإسرائيليين ناقشوا عملية اجتياح بري واسع النطاق لغزة، ولكنهم لم ينفذوه بعد. كما أشار الموقع إلى أن هذا الاجتياح البري ينطوي على إجبار معظم السكان على التواجد في "منطقة إنسانية" صغيرة في جنوب القطاع.

ويشار إلى أن الحرب الإسرائيلية على غزة، شردت بالفعل نحو 90% من السكان، وقتلت أكثر من 50 ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال، وفقا لوزارة الصحة في غزة.

وعلى الرغم من الرعب الذي يتعرضون له، يعارض الفلسطينيون بشدة أي جهود لإخراجهم من وطنهم. كما تعارض السلطة الفلسطينية والعديد من الدول العربية ومعظم الدول الغربية تهجير الفلسطينيين من غزة.

ومن جهة أخرى، ينادي مسؤولون إسرائيليون بسياسة "طرد" الفلسطينيين من غزة ويدفعون بها، مثل وزير المالية القومي المتطرف بتسئيل سموتريتش، حيث تحدث بعبارات واضحة خلال حديثه في الكنيست الشهر الماضي، عن جدول زمني لـ"طرد" جميع سكان غزة، قائلا: "إذا أخرجنا 10.000 شخص في اليوم، سيستغرق الأمر سنة، وإذا أخرجنا 5000 شخص يوميا فسيستغرق الأمر عامين". وهو ما يعد تهجيرا جماعيا يشدد الخبراء على أنه "جريمة حرب".

وفي حين وافقت عدة دول على استقبال أعداد صغيرة من الفلسطينيين المرضى من غزة، معظمهم من الأطفال، لم توافق أي دولة على استقبال أعداد كبيرة منهم. كما أن مصر والأردن عارضتا بشدة خطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لنقل أعداد كبيرة من سكان غزة إلى هذين البلدين.

وأكد مسؤولان أمريكيان لموقع "أكسيوس"، أن ترامب لا يسعى إلى تنفيذ خطة التهجير في الوقت الحالي، ويركز مبعوثه للشرق الأوسط ستيف ويتكوف بشكل كامل على التوصل إلى اتفاق جديد بين إسرائيل وحركة "حماس"، يضمن إطلاق سراح الرهائن واستعادة وقف إطلاق النار.