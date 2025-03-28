“أبو حمزة” في كلمة مسجلة قبل استشهاده: “طوفان الأقصى” سيؤسس حتما لزوال الكيان الصهيوني

غزة/سما/

أكد الشهيد أبو حمزة، الناطق باسم “سرايا القدس”، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، في كلمة سجلّها قبل استشهاده بساعات، وتم عرضها في صنعاء اليوم الجمعة، أن المشروع الصهيوني أصبح واضحا في استهداف أحرار الأمة، مشيرا إلى أن جبهة مضادة تشكلت للمشروع الغربي الصهيوني، وهي محور المقاومة الممتد من فلسطين إلى لبنان إلى اليمن وإيران والعراق.

كما أكد أبو حمزة في الكلمة، التي تم عرضها أمام حشود مسيرة صنعاء بمناسبة يوم القدس العالمي، “ضرورة أن يلتحق كل الأحرار في العالم بمحور المقاومة الصادق الواضح الشريف”.

وقال :”نحن أمام إنجاز كبير وصمود قل نظيره في معركة طوفان الأقصى التي ضربت البرنامج الصهيوني في مقتل”.

ولفت إلى أن “المسار العسكري والحربي في “طوفان الأقصى” سيؤسس حتمًا لزوال الكيان الصهيوني تحقيقا لوعد الله العظيم والفتح المبين”، معتبرًا معركة “طوفان الأقصى” نقطة تحول استراتيجي كبير ما يحتم على الجميع أخذ العبر والبناء على هذا الإنجاز لتحرير فلسطين.

ودعا إلى الوحدة الإسلامية ودعم فلسطين والمقاومة وتعزيز صمودها على أرضها وقطع العلاقات بشكل تام مع العدو الصهيوني، وإلى وقف التطبيع مع العدو الصهيوني الذي ينتهز الفرص للفتك بنا دولة، دولة.

وعدَّ الناطق الرسمي لسرايا القدس “الحضور العربي الإسلامي اليمني علامة فارقة في طوفان الأقصى يعلن الحرب على الكيان ويفرض عليه حصارا بحريا”، مؤكدا “أن الخروج الجماهيري في ميدان السبعين بصنعاء شكل دافعا قويا للقوات المسلحة اليمنية بالاستمرار والمواصلة بكل عزيمة وإصرار”.