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حماس تدعو إلى تحقيق دولي في قتل إسرائيل أفراد دفاع مدني بغزة

الجمعة 28 مارس 2025 09:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس تدعو إلى تحقيق دولي في قتل إسرائيل أفراد دفاع مدني بغزة



غزة/سما/

 دعت حركة حماس، الجمعة، إلى تشكيل لجنة دولية للتحقيق الفوري في استهداف الجيش الإسرائيلي أفرادا من الدفاع المدني والإسعاف أثناء أداء واجبهم الإنساني في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، ومحاسبة “مجرمي الحرب الصهاينة الفاشيين”.

وقالت في بيان: “ما تم الكشف عنه بعد أيام من فقدان الاتصال بطواقم الدفاع المدني و(جمعية) الهلال الأحمر الفلسطيني التي دخلت حي تل السلطان ومنطقة البركسات في رفح خلال هجوم جيش الاحتلال الإرهابي، والعثور على جثامين عدد من أفرادها الخمسة عشر مدفونة في الرمال بجانب سياراتها المدمّرة يشكل جريمة بشعة”.

وأضافت أن استهداف الجيش الإسرائيلي طواقم الدفاع المدني يشكل كذلك “انتهاكا صارخا للقوانين الدولية، واستهتارا بكل المعاهدات والمواثيق الإنسانية، وبالقيم والأسس التي تقوم عليها المنظومة الدولية”.

 

 

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